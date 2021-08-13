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Похоже, американским заказчикам Tesla придётся подождать свои электрокары, при этом счёт идёт не на дни, а на месяцы. Например, Tesla Model третьего поколения увидит Новый свет не раньше января.

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К слову, в этой не самой приятной истории уже нашлись и виновные. Так, по версии Илона Маска, причина задержки обусловлена тем, что поставщики полупроводников Bosch и Renesas не справляются с взятыми на себя обязательствами, не соблюдая сроки поставок по тем объёмам комплектующих, которые были прописаны в контрактах. Таким образом, вместо оговоренного ранее ноября, сроки сместились на январь.

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Что касается других моделей Tesla, то здесь ситуация не лучше. Покупатели Long Range увидят свои автомобили не раньше декабря, однако при желании, доплатив 7000 долларов, они могут получить Tesla Model Y Performance в течение 5-7 недель. С явными нарушениями проходят и американские поставки флагманских Tesla Model S и X, которые формально уже сошли с конвейера. Всё это наводит на мысль о том, что произведённые автомобили не были до конца укомплектованы и ожидают свои аккумуляторы.

Примечательно, что сам Илон Маск объясняет сложившуюся ситуацию не только сбоями в поставках полупроводников, но и их дефицитом, который наблюдается во всём мире. Напомнил он и о том, что его компании пришлось переориентироваться на других поставщиков комплектующих.

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Что же касается нарушителей, то та же Renesas не смогла выполнить условия контракта по причине крупного пожара на одном из её предприятий, который произошёл в марте и привёл к серьёзным убыткам и порче продукции. А вот с Bosch ситуация менее прозрачная, и вполне возможно, что всему виной коронакризис, повлекший за собой производственные сбои и остановки целых предприятий.