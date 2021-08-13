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darkFlash выпустила корпус для ПК Blade-X, на котором можно построить игровую станцию открытого типа

Необычная конструкция корпуса обеспечивает лучшее охлаждение комплектующих во время длительных сеансов.
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Американская компания darkFlash Technology представила необычный компьютерный корпус под названием Blade-X, главная особенность которого заключается в конструкции, позволяющей собрать открытую игровую станцию.

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Нельзя сказать, что подобное решение не имеет аналогов, но в целом устройство вышло очень необычным, получив структуру крестообразного типа, размещённую по углам многоцветную подсветку A-RGB и высокопрочную алюминиевую рукоятку, выдерживающую вес до 20 кг.

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Из других технических особенностей стоит также отметить: доступность использования различных материнских плат, в том числе ATX и наличие 7 слотов под карты расширения памяти.

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Кроме того, есть возможность применения дискретных видеокарт длиной до 45 см и накопителей 2,5 и 3,5-дюймового типоразмера, а также организовать охлаждение жидкостного типа, установив радиаторы, имеющие стандарт до 42 см. Высота процессорного кулера имеет ограничение до 17 см.

Что касается интерфейса устройства, то он представлен четырьмя портами USB и 3,5-миллиметровыми гнёздами для подключения микрофона и наушников. Габариты корпуса для компьютера составляют 62,2 х 34,6 х 38,4 см.

Стоимость новинки от darkFlash на старте продаж со скидкой 12% составляет 350 долларов, после чего цена вырастет до 400 долларов.

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Теги

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