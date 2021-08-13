darkFlash выпустила корпус для ПК Blade-X, на котором можно построить игровую станцию открытого типа
Американская компания darkFlash Technology представила необычный компьютерный корпус под названием Blade-X, главная особенность которого заключается в конструкции, позволяющей собрать открытую игровую станцию.
реклама
Нельзя сказать, что подобное решение не имеет аналогов, но в целом устройство вышло очень необычным, получив структуру крестообразного типа, размещённую по углам многоцветную подсветку A-RGB и высокопрочную алюминиевую рукоятку, выдерживающую вес до 20 кг.
Из других технических особенностей стоит также отметить: доступность использования различных материнских плат, в том числе ATX и наличие 7 слотов под карты расширения памяти.
реклама
Кроме того, есть возможность применения дискретных видеокарт длиной до 45 см и накопителей 2,5 и 3,5-дюймового типоразмера, а также организовать охлаждение жидкостного типа, установив радиаторы, имеющие стандарт до 42 см. Высота процессорного кулера имеет ограничение до 17 см.
Что касается интерфейса устройства, то он представлен четырьмя портами USB и 3,5-миллиметровыми гнёздами для подключения микрофона и наушников. Габариты корпуса для компьютера составляют 62,2 х 34,6 х 38,4 см.
Стоимость новинки от darkFlash на старте продаж со скидкой 12% составляет 350 долларов, после чего цена вырастет до 400 долларов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила