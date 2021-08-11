Google провела в Play Маркете самую масштабную чистку за последние три года
Известно, что фирменный магазин встроенных покупок для Android-устройств Google Play Маркете время от времени подвергается глобальной чистке от утративших актуальность приложений. В последний раз обновление такого плана состоялось в 2018 году, после чего последовал 3-годичный перерыв.
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И вот опять в Google решили устроить грандиозную уборку, которая, согласно статистическим данным агентства SafeBettingSities, оказалась самой масштабной за всю историю существования Play Маркета.
Итогом этой чистки, растянувшейся на 2 квартала, стали около 115 тысяч удалённых приложений, в результате чего в магазине встроенных покупок осталось порядка 2,8 млн. различного программного софта. И тому есть причина, обусловленная обновлением внутренней политики Google, изменённые правила которой были опубликованы в апреле текущего года.
Среди них сокращение названий приложений до 30 символов и отсутствие в них информации, не соответствующей продукту, из-за чего пользователи могут быть введены в заблуждение. Стоит напомнить, что подобные попытки, направленные на контроль содержания названий приложений предпринимался Google и ранее, правда, тогда в этом вопросе так и не удалось достигнуть особого прогресса, из-за чего в Play Маркете продолжали попадаться клоны, фейковый и неработающий софт.
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Конечно, в таких случаях никто не отменял систему жалоб, но практика показывает, что подобные меры не столь эффективны, как хотелось бы – сомнительные разработчики продолжают разживаться небольшими средствами, которых оказывается вполне достаточно для создания новых клонов и прочего некачественного ПО.
Тем не менее магазин продолжает пользоваться огромной популярностью, в пользу чего говорит 56,2 млрд. загрузок с начала года, что на 6% больше по сравнению с прошлогодними данными. Также стоит отметить, что такой прирост позволил компании заработать дополнительные 23,4 млрд. долларов США, хотя в этом плане сервисы Google по-прежнему уступают Apple с его AppStore и прибылью в размере 41,5 млрд. за первые 2 квартала 2021 года.
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