В Индии против Amazon возбуждено антимонопольное дело
У компании Amazon опять неприятности, в этот раз их причина обусловлена претензиями индийской монопольной службы, которая обвиняет компанию в предоставлении ложных данных на этапе переговоров об инвестировании в Future Group, проходивших в 2019 году.
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По крайней мере, именно эта информация содержится в письме, которое было отправлено Amazon представителями регулятора. И по сути это новое семя раздора, которое легло на и без того благодатную почву непрекращающихся разбирательств между фигурантами дела из-за неожиданного решения индийской стороны продать собственные активы.
Также стоит напомнить, что сегодня данное разбирательство ведёт Верховный суд Индии, который до сих пор не определился, насколько справедливыми являются претензии Amazon, утверждающей, что после приобретения 49% акций Future Group, материнская компания просто не имеет права выставлять всё подразделение на продажу.
Своё слово сказала и CCI – индийская Комиссия по конкуренции, которая обвиняет Amazon в сокрытии собственного интереса к подразделению во время заключения сделки 2019 года. «Искажение фактов», – вот как отзываются о действиях представителей компании Джеффа Безоса в регуляторе, намекая на возможное наказание.
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В свою очередь в Amazon предпочитают отмалчиваться, хотя представляющие её стороны уже подтвердили факт получения письма, заявив о готовности к всестороннему сотрудничеству с CCI, которая также заняла выжидательную паузу. Ну а чем закончится этот разговор слепого с глухим, покажет только время.
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