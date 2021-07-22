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У компании Amazon опять неприятности, в этот раз их причина обусловлена претензиями индийской монопольной службы, которая обвиняет компанию в предоставлении ложных данных на этапе переговоров об инвестировании в Future Group, проходивших в 2019 году.

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По крайней мере, именно эта информация содержится в письме, которое было отправлено Amazon представителями регулятора. И по сути это новое семя раздора, которое легло на и без того благодатную почву непрекращающихся разбирательств между фигурантами дела из-за неожиданного решения индийской стороны продать собственные активы.

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Также стоит напомнить, что сегодня данное разбирательство ведёт Верховный суд Индии, который до сих пор не определился, насколько справедливыми являются претензии Amazon, утверждающей, что после приобретения 49% акций Future Group, материнская компания просто не имеет права выставлять всё подразделение на продажу.

Своё слово сказала и CCI – индийская Комиссия по конкуренции, которая обвиняет Amazon в сокрытии собственного интереса к подразделению во время заключения сделки 2019 года. «Искажение фактов», – вот как отзываются о действиях представителей компании Джеффа Безоса в регуляторе, намекая на возможное наказание.

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В свою очередь в Amazon предпочитают отмалчиваться, хотя представляющие её стороны уже подтвердили факт получения письма, заявив о готовности к всестороннему сотрудничеству с CCI, которая также заняла выжидательную паузу. Ну а чем закончится этот разговор слепого с глухим, покажет только время.