К 2050 году компания LG Electronics полностью перейдёт на возобновляемые источники энергии
На фоне всеобщей тенденции к переходу на альтернативные источники энергии южнокорейский гигант LG собирается достичь полной нейтральности к углеродам уже в 2030 году. Далее в планах производителя стопроцентный переход на возобновляемую энергию в 2050-м.
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И это вполне осуществимо, особенно если учесть, что первый филиал компании, расположенный в Штатах, будет переведён на новый источник питания уже в этом году, тогда как другие предприятия производителя перейдут на «зелёную» энергию в течение последующих 4-х лет. Примечательно, что последними ласточками станут филиалы, работающие на родине LG, и по предварительным данным их переход растянется до 2040 года, когда планируется достичь объемов в 90%.
Что же касается самого источника энергии, то в его качестве будут использованы высокоэффективные солнечные панели. Наглядным примером их потенциала может быть индийское предприятие в Нойде, где все промышленные энергетические потребности в полной мере удовлетворяются солнечным генератором с мощностью 3,2 мегаВатта.
Одна из целей, которую преследуют промышленники, заключается в максимальном снижении выброса CO2 в атмосферу. В частности, в LG обещают продемонстрировать нулевые показатели уже в 2030-м году, для чего используется не только альтернативная энергия, но и самые продвинутые системы контроля и охлаждения.
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К слову, перспективы у корейцев более чем серьёзные, ведь недаром LG регулярно получает всевозможные премии и награды за свои эко-разработки и вклад в развитие «зелёных» технологий. Во всяком случае компании уже удалось отойти от стереотипа о том, что производители электроники способны только причинять ущерб.
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