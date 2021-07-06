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До недавнего времени администрация американской социальной платформы Twitter не несла ответственности за те посты, которые публиковали её пользователи. Однако такая политика противоречит законодательству Индии, в результате чего уставшее от игнорирования проблемы индийское правительство решило подать на Twitter в суд, о чём поспешило сообщить авторитетное издание Reuters.

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Подтвердили эту информацию и индийские чиновники, официально объявившие о том, что Twitter потерял свою защиту от ответственности за выкладываемый пользователями контент в рамках соцсети.

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Основанием для такого заявления послужило передача соответствующей информации от индийского министерства, отвечающего за коммуникации и связь, в нью-делийский Верховный суд, согласно которой действия Twitter нарушают закон «Об информации», действующий в государстве.

Такое положение вещей ставит под угрозу дальнейшее развитие американского бизнеса на полуострове Индостан в рамках тотального контроля. В то же время, пока не приходится говорить о каких-то серьёзных последствиях этих нововведений, тем более что представители Twitter не спешат комментировать сложившуюся ситуацию.

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Между тем, новые правила вступили в силу ещё 26.05.2021 года, а это значит, что перспектива ужесточения контроля уже неизбежна. При этом новый устав регламентирует отслеживание запрещённого контента с последующим его удалением в течение 36 часов после публикации.