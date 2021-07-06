В Индии Twitter лишили защиты от ответственности за пользовательский контент
До недавнего времени администрация американской социальной платформы Twitter не несла ответственности за те посты, которые публиковали её пользователи. Однако такая политика противоречит законодательству Индии, в результате чего уставшее от игнорирования проблемы индийское правительство решило подать на Twitter в суд, о чём поспешило сообщить авторитетное издание Reuters.
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Подтвердили эту информацию и индийские чиновники, официально объявившие о том, что Twitter потерял свою защиту от ответственности за выкладываемый пользователями контент в рамках соцсети.
Основанием для такого заявления послужило передача соответствующей информации от индийского министерства, отвечающего за коммуникации и связь, в нью-делийский Верховный суд, согласно которой действия Twitter нарушают закон «Об информации», действующий в государстве.
Такое положение вещей ставит под угрозу дальнейшее развитие американского бизнеса на полуострове Индостан в рамках тотального контроля. В то же время, пока не приходится говорить о каких-то серьёзных последствиях этих нововведений, тем более что представители Twitter не спешат комментировать сложившуюся ситуацию.
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Между тем, новые правила вступили в силу ещё 26.05.2021 года, а это значит, что перспектива ужесточения контроля уже неизбежна. При этом новый устав регламентирует отслеживание запрещённого контента с последующим его удалением в течение 36 часов после публикации.
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