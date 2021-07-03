Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводной триммер, смарт-часы, мини-проектор и другие
Профессиональный триммер
Профессиональный беспроводной триммер для стрижки волос имеет очень красивый, оригинальный корпус с цифровым дисплеем, отображающий остаток заряда батареи, и оснащён насадками из титана и керамики. Полностью заряженный через USB-кабель аккумулятор позволяет работать в течение часа. С помощью такого триммера можно легко стричь волосы и делать отличные причёски. В интернет-магазине имеется большой выбор из 18 вариантов разного дизайна и цвета.
Цена: от US $8.99 / 655.18 руб.
Смарт-часы
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Нестандартный смарт-аксессуар от компании LEMFO с 2.86-дюймовым сенсорным дисплеем, матричным разрешением 480 x 640 пикселей и 5-мегапиксельной камерой поддерживает WIFI, Bluetooth 4.0, имеет большой набор фитнес-опций, две конфигурации ОЗУ/ПЗУ (1/16 ГБ и 3/32 ГБ) и защиту от воды IP67. За автономность «умных» часов отвечает аккумулятор ёмкостью 2700 мАч, а за управление – платформа Android версии 7.1.
Цена: US $23.99 / 1748.35 руб.
Беспроводные наушники
Китайские беспроводные наушники Tronsmart оснащены процессорной основой от американского производителя Qualcomm, технологией CVC™ 8.0 для шумоподавления и Bluetooth 5.0. Кроме того, TWS-устройство имеет до 24 часов воспроизведения, защиту от влажности по стандарту IPX5, поддержку аудиокодека Qualcomm аpt-X и голосового ассистента, а также сенсорное управление.
Цена: US $23.99 / 1748.35 руб.
Смарт ТВ-приставка
Несмотря на свои компактные габариты, смарт-устройство VONTAR H96 MAX получила современное оснащение, поддерживает видеорежим 4K и фирменное голосовое управление от Google Assistant. Устройство работает на 4-ядерном процессоре Rockchip RK3318 под управлением операционной системы Android 10, оснащено Wifi, BT4.0 «умной» технологией smart-TV и имеет три конфигурации памяти: 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ; 4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ПЗУ; 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ.
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Цена: от US $25.65 / 1869.33 руб.
Беспроводное зарядное устройство
Этот портативный зарядный диск мощностью 30 Вт способен передавать энергию без проводов, а также имеет поддержку технологии Qi, позволяющую восполнять зарядный цикл смартфонов в кратчайшие сроки. Среди прочих достоинств беспроводной зарядки – совместимость с мобильной продукцией популярных производителей электроники Xiaomi, Samsung и Apple.
Цена: от US $6.62 / 482.45 руб.
Мини-проектор
Мини-проектор Anker Nebula Capsule Smart - это настоящая находка для киноманов и людей, вынужденных проводить частые выездные презентации. Девайс работает под управлением Android 7.1 и синхронизируется со смартфоном через приложение Capsule Control, которое можно скачать в Google Play и app Store. Портативное устройство обеспечивает качественное изображение на 100-дюймовом полотне с поддержкой широкого формата.
Цена: US $299.00 / 21790.59 руб.
Шарнирный стабилизатор
Шарнирный стабилизатор Proker с прочным алюминиевым корпусом и пультом дистанционного управления можно использовать в качестве штатива и снимать фото и видеоролики прямо со смартфона. Девайс очень лёгкий и компактный, поэтому запросто поместится в сумке. Кроме того он поддерживает технологию Bluetooth 4.0, имеет расстояние передачи до 10 метров и доступен в двух вариантах: чёрном и белом.
Цена: US $29.99 / 2185.62 руб.
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