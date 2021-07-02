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По заявлению инсайдеров, руководство южнокорейского IT-титана Samsung нацелено в ближайшей перспективе увеличить производство датчиков изображения для смартфонных камер.

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Речь идёт о подразделении System LSI, крупные вливания в которое и планируется крупнейшим мировым производителем. Что касается основной цели инвестирования, то она заключается в улучшении качества смартфонной съёмки за счёт развития и применения самых передовых технологий.

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Стоит отметить, что в настоящее время компания уже трудится над созданием уникального датчика изображений, разрешение которого составит 200 Мп. Если эта разработка будет успешно реализована, то дебютным смартфоном с таким оснащением имеет все шансы стать готовящийся к выпуску аппарат Mi12 от другого гиганта электроники китайской компании Xiaomi.

Его официальный релиз запланирован на конец текущего или начало следующего года. Ожидается, что попутно с ним будет представлен сенсор нового поколения ISOCELL с 50-мегапиксельным разрешением.

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Также увеличение инвестирования в отрасль должно поспособствовать сокращению разрыва между Samsung и его японским конкурентом Sony, лидирующим на сегодняшний день в данном сегменте. Согласно аналитическим данным независимого агентства Strategy Analytics, только в конце прошлого года доля доходности Sony на этом рынке составила 46% от всего объёма сенсоров для камер смартфонов, тогда как показатель Samsung не превысил 29%.

То есть разница составляет 17%, но южнокорейский производитель намерен сократить её по меньшей мере на 10% уже в ближайшую пятилетку.