Samsung намерена инвестировать крупные суммы в разработку датчиков изображений для камер смартфонов
По заявлению инсайдеров, руководство южнокорейского IT-титана Samsung нацелено в ближайшей перспективе увеличить производство датчиков изображения для смартфонных камер.
реклама
Речь идёт о подразделении System LSI, крупные вливания в которое и планируется крупнейшим мировым производителем. Что касается основной цели инвестирования, то она заключается в улучшении качества смартфонной съёмки за счёт развития и применения самых передовых технологий.
Стоит отметить, что в настоящее время компания уже трудится над созданием уникального датчика изображений, разрешение которого составит 200 Мп. Если эта разработка будет успешно реализована, то дебютным смартфоном с таким оснащением имеет все шансы стать готовящийся к выпуску аппарат Mi12 от другого гиганта электроники китайской компании Xiaomi.
Его официальный релиз запланирован на конец текущего или начало следующего года. Ожидается, что попутно с ним будет представлен сенсор нового поколения ISOCELL с 50-мегапиксельным разрешением.
реклама
Также увеличение инвестирования в отрасль должно поспособствовать сокращению разрыва между Samsung и его японским конкурентом Sony, лидирующим на сегодняшний день в данном сегменте. Согласно аналитическим данным независимого агентства Strategy Analytics, только в конце прошлого года доля доходности Sony на этом рынке составила 46% от всего объёма сенсоров для камер смартфонов, тогда как показатель Samsung не превысил 29%.
То есть разница составляет 17%, но южнокорейский производитель намерен сократить её по меньшей мере на 10% уже в ближайшую пятилетку.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила