Набор для ремонта Xiaomi Mijia – это отличное подспорье, как для домашнего применения, так и для мастерской электроники. В комплекте для ремонта идут отвёртка и 33 насадки разных типов и размеров под различные задачи: крестовые, плоские, звёздочками и т.д. Также есть удлинитель для удобного проведения ремонтных работ в труднодоступных местах. Все элементы укомплектованы по своим ячейкам в пластиковой коробочке.

Цена: US $11.47 / 839.52 руб.

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Водонепроницаемые смарт-часы бренда Chycet с модулем Bluetooth 4.0 измеряют кровяное давление, поддерживают все функции спортивного трекера, а также популярные соцсети и WhatsApp для Android и iOS. Гаджет очень универсальный, простой в управлении, его могут носить как мужчины и женщины, так и дети.

Цена: от US $9.50 / 698.99 руб.

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Видеорегистратор Karadar K310SG имеет функции антирадара и GPS-навигатора, голосовое управление с оповещением о превышении скорости и широкоугольную камеру с 147-градуным охватом. Запись видео осуществляется камерой в режиме Full HD. Порадует водителей и богатый набор других возможностей, простота установки и эксплуатации, а также поддержка карта памяти до 64 ГБ.

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Цена: от US $96.04 / 7029.39 руб.

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Современная колонка OneDer V5 выполнена в ретро-стиле с деревянным корпусом и оснащена динамиками с 10-ваттной мощностью, а также модулем беспроводной передачей данных Bluetooth 4.2. Кроме того, устройство имеет порт USB для флешки, разъём AUX, FM- тюнер и возможность подключения карты памяти microSD до 32 ГБ.

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Цена: от US $26.59 / 1946.19 руб.

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USB-концентратор известной компании Baseus можно использовать для решения разных задач. Он оснащён док-станцией, на которой можно заряжать смартфон, портами USB и USB Type-C, разъёмом HDMI, а также слотами для карт памяти стандарта SD и microSD. Таким образом, с помощью концентратора можно заряжать свои гаджеты и передавать информацию с одного устройства на другое.

Цена: US $28.49 / 1889.48 руб.

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Пусковое устройство 70mai – это настоящая находка для тех автомобилистов, у которых слабый или разрядился аккумулятор. Он поможет запустить двигатель даже при полной разрядке АКБ и работает при внешних температурных показателях от -20 до +60 градусов Цельсия. Имеет такие основные параметры: ёмкость – 11100 мАч, ток пуска –250A, максимальный ток – 600A, время зарядки: ≤5.5 часов. Комплектуется фонариком, позволяющим работать в тёмное время суток, а также зажимами-прищепками и чехлом для хранения и транспортировки.

Цена: US $41.85 / 3063.10 руб.

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Тот, кто переживает за сохранность своего велосипеда (или мотоцикла), может использовать компактный навесной смарт-замок AreoX U8, которому не страшен дождь (устройство имеет стандартизацию IP65) и воровская отмычка, так как вместо замочной скважины в нём применена система дактилоскопического сканирования. Кроме того, учитывая, что сейчас как раз сезон для катания, стоит обзавестись таким замком, воспользовавшись акционной скидкой 18%.

Цена: US $47.31 / 3462.73 руб.

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