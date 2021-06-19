Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-отвёртка, набор фрез, цифровой уровень и другие
На крупной торговой площадке AliExpress стартует грандиозная летняя распродажа «Яркий сезон», продавцы обещают постоянным и новым покупателям скидки и приятные бонусы. Выбирать и класть товары в корзину можно уже сейчас, а затем дождаться 21 июня и приобрести их по сниженной цене.
Мини-отвёртка
Крепкая, универсальная мини-отвёртка Т-образной формы от известной компании WORKPRO с мягкой, эргономичной и нескользящей резиновой рукояткой идеально ложится в ладонь. К отвёртке прилагаются 20 сменных бит с держателем в комплекте, которые позволят выполнять ремонтные работы любой сложности, так как в инструменте предусмотрены функции трещотки и реверса.
Цена: US $9.19 / 665.32 руб.
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Набор фрез для деревообработки
Это идеальный вариант для столяров-любителей, готовых часами возиться со своими изделиями: практически мгновенная резка, обеспечиваемая надёжным титановым покрытием комплектных фрез различной конфигурации. Также есть возможность перехода практически на любой другой материал, будь то тонкий листовой металл, пластик или даже стекловолокно. В набор входит 5 штук твердосплавных насадок.
Цена: US $3.46 / 250.49 руб.
Цифровой уровень
Цифровой уровень производителя PROSTORMER - это незаменимый помощник всех строителей, представленный в двух размерах на 40 и 60 см. Измерительный инструмент оснащён по краям магнитными вставками, зелёными пузырьковыми колбами, ЖК-экраном с синей подсветкой и электронным датчиком, при малейшем отклонении он издаёт характерный звук, что позволяет соблюдать максимально точные углы без погрешностей.
Цена: US $27.22 / 1970.61 руб.
Коврик для мыши
Нестандартное, но очень эффектное на вид решение, представленное в виде большого коврика-столешницы из натуральной пробки. Среди несомненных преимуществ этого многофункционального аксессуара стоит выделить его приятнейшее на ощупь покрытие, а также возможность выбора из пяти вариантов размера и девяти расцветок, что позволит оборудовать как просторные офисные помещения, так и ограниченное домашнее пространство.
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Цена: от US $4.64 / 335.92 руб.
Ударный гайковёрт
Универсальный инструмент для ремонтников, автослесарей и просто народных умельцев с золотыми руками, позволяющий экономить физические и временные ресурсы. Вас порадует не только высокая мощность гайковёрта, выполняющего тройную функцию, но и его способность работать в нескольких скоростных режимах, как с самыми деликатными креплениями, так и с намертво прикрученными заржавевшими узлами.
Цена: от US $4.64 / 335.92 руб.
Планшет
Планшет с 10-дюймовым экраном и поддержкой 3G/4G работает на 8-ядерном процессоре MTK 6753. Кроме того, устройство имеет слот на 2 симки, порт под TF-карту для расширения объёма памяти, Wi-Fi, Bluetooth, 2 камеры, GPS-навигацию и поддержку сервисов, предлагаемых магазином встроенных покупок Google PlayMarket. Среди прочих плюсов – разъём для наушников, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также работа под управлением операционной системы Android 9.0.
Цена: US $91.01 / 6588.74 руб.
Налобный фонарь
С помощью такого налобного светодиодного фонаря можно устранить любую проблему в условиях плохой видимости, оставив свои руки свободными. Пять режимов свечения, включая мигание, защита от влаги IPX6 и ёмкий аккумулятор (2x18650) делают это устройство незаменимым не только для ремонта и устранения неполадок в гараже или доме, но и для ночной рыбалки или походов.
Цена: от US $7.33 / 530.66 руб.
Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!
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