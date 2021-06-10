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Недорогие и полезные товары с AliExpress: точилка для ножей, смарт-весы, ирригатор и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Электроточилка для ножей

Универсальное устройство от китайского производителя Lihuachen поможет вам забыть о проблеме постоянно затупленных ножей в доме, так как с его помощью вы легко заточите любое лезвие, не зависимо от степени его твёрдости. Угол заточки электрического прибора стандартный и составляет 20 градусов. При этом точилка работает бесшумно, что является дополнительным достоинством.

Цена: от US $73.91 / 5356.22 руб.

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Мини повербанк 

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Считается, что ёмкий повербанк не может быть компактным по определению, но это устройство развенчивает подобные стереотипы. В таком небольшом девайсе весом 250 граммов ёмкость аккумуляторной батареи составляет целых 20000 мАч. Восполнить заряд подсевшего гаджета можно как через USB-порт Type-C, так и через microUSB. Кроме того, повербанк оснащён светодиодным фонариком.

Цена: от US $12.21 / 884.85 руб.

Доставка: US $1.62 / 117.40 руб.

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Графический планшет для смартфона

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-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Этот гаджет, представляющий собой удобную сенсорную панель, способен распознавать свыше 8 тысяч уровней касания, демонстрируя высокую скорость отклика в 266 PPS. Порадует вас и большая рабочая зона планшета 16.51 x 10.16 см при общих габаритах 21.1 x 17.4 x 0.8 см. В целом, идеальный вариант как для графических редакторов, так и для смартфонов, работающих под управлением таких операционных систем, как Android и iOS.

Цена: от US $29.19 / 2115.39 руб.

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Ирригатор для полости рта

Ирригатор для полости рта h2ofloss HF-6 имеет пять режимов работы, отлично удаляет зубной налёт, а также грязь между зубами и под линиями десен. Кроме того, ирригатор идеально подходит тем людям, у которых есть брекеты, имплантаты или коронки. Устройство оснащено мощным аккумулятором на 2000 мАч и вместительным резервуаром для воды объёмом 300 мл.

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Цена: от US $29.99 / 2195.45 руб.

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Смарт-весы

Нужное в любом доме «умное» устройство от Xiaomi, выполненное из прочного инженерного пластика, имеет стеклянное покрытие, полную автономность и работает от батареек стандарта AAA. Максимальный вес, который выдерживают весы Xiaomi Mi 2, составляет 150 килограммов. Полезная вещь для тех, кто занимается спортом и контролирует свой вес, при необходимости они могут синхронизировать устройство со смартфоном через Bluetooth 5.0 и при помощи приложения Sports отслеживать результаты занятий и т.п.

Цена: от US $16.47 / 1193.57 руб.

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Подвесные светильники

Супермодные светильники Newrays в скандинавском стиле впишутся и в лофт, и в хайтек. Конструкция осветительных приборов предусматривает установку цоколей типа E27 с питанием от стандартной сети 220 вольт. Для изготовления светотехники использовались металл и стекло. Заявленного производителем потенциала должно хватить на освещение площади в 15 квадратов.

Цена: от US $40.11 / 2906.75 руб.

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Автомобильный ароматизатор

Креативный ароматизатор для салона автомобиля, выполненный в виде морды крутого бульдога в тёмных очках, несомненно понравится людям, которые ценят оригинальность во всём, даже в таких, казалось бы, обыденных вещах, как освежитель воздуха. Аксессуар доступен в семи цветах, дополнительно можно приобрести ароматизаторы в ассортименте из восьми запахов.

Цена: от US $4.29 / 310.89 руб.

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VRoman
20:56
Так она уже двадцать лет есть. Просят пополнить.
В сеть попал самый крупный список паролей в количестве 8,4 млрд
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