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Глава популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг выступил с весьма интересным заявлением, согласно которому в скором времени зарабатывать в пределах платформы Instagram станет намного проще, благодаря возможности добавлять в личные профили магазины. Об этом основатель компании сообщил в рамках Creator Week – конференции, в которой принимают участие самые весомые блогеры.

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Если нововведение получит практическую реализацию, то владельцы миллионных профилей смогут создавать и продвигать собственные бренды, сотрудничая с такими компаниями, как Bravado, Fanjoy и пр. Кроме того, ожидается, что можно будет получить дополнительный заработок на стримах и других видах деятельности не только в Instagram, но и в Facebook.

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Также стало известно, что разработчики создали инструмент, позволяющий получить плату за продвижение различных товаров и услуг. То есть теперь можно будет монетизировать каждую покупку, которая будет сделана по пользовательской рекомендации, получая комиссию в размере, определяемом брендом, магазином или компанией.

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Сюда же стоит отнести объявления, внедрение которых сделает компанию конкурентоспособной с таким титаном, как TikTok. Позаботились в Facebook и о малом бизнесе, позволяя переносить магазины из оффлайн в онлайн-пространство, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации во всем мире.