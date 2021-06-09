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Известный аналитик Мин-Чи Куо анонсировал в следующем году выход шлема дополненной реальности от Apple. Аналитический прогноз основан на результатах исследования Куо и был озвучен им в рамках инвесторского собрания во вторник. Стоит отметить, что слухи о намерениях Apple выпустить AR-шлем появились не вчера.

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По некоторым сведениям новинка получит 15 камер, благодаря которым все эффекты погружения будут максимально реалистичными. Согласно другим данным, компания применит инновационную технологию, позволяющую визуально интегрировать виртуальные объекты в реальное пространство, окружающее человека, использующего шлем.

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Естественно, новое устройство будет стоить немалых денег, ведь в случае с Apple иначе не бывает, да и внедрение специальных технологий вносит свою лепту в вопросы ценообразования. Кроме того, новинка будет ориентирована на профессиональное использование, став достойным продуктом в ассортименте популярного производителя электроники.

Известно также, что производством AR-гарнитуры дополненной реальности будут заниматься разработчики Genius, хотя раньше компания сотрудничала по вопросам поставки комплектующих и с таким производителем, как Lagran, отсеявшимся в самый последний момент.