Многие домашние мастера сталкиваются с тем, что им негде паять обрывы и всякую мелочёвку. Теперь же эту задачу можно решить с помощью универсального стенда-подставки, оборудованного удобными зажимами и увеличительной линзой с 6-сантиметровым диаметром и трёхкратной оптикой, позволяющей работать даже с самыми сложными микросхемами. Такое оборудование обеспечивает максимально точные движения и, как следствие, лучший из всех возможных результат.

Цена: от US $18.78 / 1374.60 руб.

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Небольшое зеркало заднего вида предназначено для контроля «слепых зон» автомобиля, увеличения видимости и повышения безопасности вождения. Крепится на двухсторонний скотч к основным боковым зеркалам. При парковке на узких стоянках такое зеркало будет незаменимым помощником для каждого водителя. Угол обзора составляет 360 градусов, размер - 5см x 5см x 0.2см.

Цена: от US $0.74 / 54.16 руб.

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Светодиодный мини-проектор LEJIADA YG300 Pro имеет высокий уровень яркости на 400-800 люмен и проецирование на расстояние 1.2 - 3 метра при заданном диапазоне от 20 до 80 дюймов. Передача видео и аудиоконтента осуществляется через флешку, телеприставку, смартфон, ноутбук или компьютер. Кроме того, проектор имеет совместимость с Sony PS4 и Xbox. Интерфейс устройства включает разъёмы HDMI, USB, аудио 3.5 мм, а также слот для TF-карты памяти.

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Цена: от US $33.99 / 2487.90 руб.

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Отличные наушники Redmi Airdots от китайского топ-производителя Xiaomi со скоростью передачи данных в 2 раза выше, чем у предыдущего поколения. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое подключение и качественную трансляцию контента на TWS-вкладыши. Стильный комплектный футляр с аккумулятором на 300 мАч поддерживает продолжительную автономность наушников.

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Цена: от US $13.24 / 969.10 руб.

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Видеорегистратор YI Nightscape Dash с 2.4-дюймовой диагональю экрана имеет угол обзора 105°-140° и улучшенное ночное видение. Разрешение камеры составляет 1920 х 1080 пикселей, разрешение видео 1080Р. Устройство оснащено датчиком изображения Sony IMX307, системой помощи водителю ADAS, модулем беспроводной передачи данных Wi-Fi и синхронизируется со смартфоном для быстрой загрузки отснятого материала в формате Full HD.

Цена: от US $40.00 / 2927.80 руб.

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Это зарядное устройство Maoxin, очень похожее на миниатюрный ретро-приёмник, имеет необычный, но стильный форм-фактор и три разных оттенка. Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч способен обеспечить до двух полных зарядных циклов на подключаемых мобильных устройствах. Кроме того, гаджет может выполнять ещё одну функцию – он может согревать руки пользователя в холода за счёт возможности нагрева до 52 ℃. Когда он полностью заряжен, может сохранять тепло в течение 3.5 - 4.5 часов при 20 ℃.

Цена: от US $30.65 / 2243.43 руб.

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Универсальный домашний помощник по доступной цене, всегда обеспечивающий своих хозяев свежим кофе. Из главных плюсов устройства – довольно неплохая мощность 600 ватт, компактные габариты корпуса 20 x 20 x 24 см, практически 100-процентная бесшумность в работе, а также простота в уходе и обслуживании. Достаточно просто насыпать в специальный отсек нужное количество молотого кофе, включить кнопку запуска и уже через несколько минут получить крепкий ароматный напиток.

Цена: от US $25.83 / 1890.63 руб.

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