Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: стенд для пайки, мини-проектор и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-31 000р на 14Tb Seagate в Ситилинке

Стенд для пайки

Многие домашние мастера сталкиваются с тем, что им негде паять обрывы и всякую мелочёвку. Теперь же эту задачу можно решить с помощью универсального стенда-подставки, оборудованного удобными зажимами и увеличительной линзой с 6-сантиметровым диаметром и трёхкратной оптикой, позволяющей работать даже с самыми сложными микросхемами. Такое оборудование обеспечивает максимально точные движения и, как следствие, лучший из всех возможных результат.

Цена: от US $18.78 / 1374.60 руб.

Посмотреть товар

Зеркало для контроля «слепых» зон

реклама

Небольшое зеркало заднего вида предназначено для контроля «слепых зон» автомобиля, увеличения видимости и повышения безопасности вождения. Крепится на двухсторонний скотч к основным боковым зеркалам. При парковке на узких стоянках такое зеркало будет незаменимым помощником для каждого водителя. Угол обзора составляет 360 градусов, размер - 5см x 5см x 0.2см.

Цена: от US $0.74 / 54.16 руб.

Посмотреть товар

Мини-проектор

Светодиодный мини-проектор LEJIADA YG300 Pro имеет высокий уровень яркости на 400-800 люмен и проецирование на расстояние 1.2 - 3 метра при заданном диапазоне от 20 до 80 дюймов. Передача видео и аудиоконтента осуществляется через флешку, телеприставку, смартфон, ноутбук или компьютер. Кроме того, проектор имеет совместимость с Sony PS4 и Xbox. Интерфейс устройства включает разъёмы HDMI, USB, аудио 3.5 мм, а также слот для TF-карты памяти.

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-30 000р на 14Tb Toshiba
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
-19 000р на 14Tb Seagate
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Цена: от US $33.99 / 2487.90 руб.

Посмотреть товар

TWS-наушники

Отличные наушники Redmi Airdots от китайского топ-производителя Xiaomi со скоростью передачи данных в 2 раза выше, чем у предыдущего поколения. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое подключение и качественную трансляцию контента на TWS-вкладыши. Стильный комплектный футляр с аккумулятором на 300 мАч поддерживает продолжительную автономность наушников.

реклама

Цена: от US $13.24 / 969.10 руб.

Посмотреть товар

Автомобильный видеорегистратор

Видеорегистратор YI Nightscape Dash с 2.4-дюймовой диагональю экрана имеет угол обзора 105°-140° и улучшенное ночное видение. Разрешение камеры составляет 1920 х 1080 пикселей, разрешение видео 1080Р. Устройство оснащено датчиком изображения Sony IMX307, системой помощи водителю ADAS, модулем беспроводной передачи данных Wi-Fi и синхронизируется со смартфоном для быстрой загрузки отснятого материала в формате Full HD.

Цена: от US $40.00 / 2927.80 руб.

Посмотреть товар

Повербанк 2 в 1

Это зарядное устройство Maoxin, очень похожее на миниатюрный ретро-приёмник, имеет необычный, но стильный форм-фактор и три разных оттенка. Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч способен обеспечить до двух полных зарядных циклов на подключаемых мобильных устройствах. Кроме того, гаджет может выполнять ещё одну функцию – он может согревать руки пользователя в холода за счёт возможности нагрева до 52 ℃. Когда он полностью заряжен, может сохранять тепло в течение 3.5 - 4.5 часов при 20 ℃.

Цена: от US $30.65 / 2243.43 руб.

Посмотреть товар

Кофемашина

Универсальный домашний помощник по доступной цене, всегда обеспечивающий своих хозяев свежим кофе. Из главных плюсов устройства – довольно неплохая мощность 600 ватт, компактные габариты корпуса 20 x 20 x 24 см, практически 100-процентная бесшумность в работе, а также простота в уходе и обслуживании. Достаточно просто насыпать в специальный отсек нужное количество молотого кофе, включить кнопку запуска и уже через несколько минут получить крепкий ароматный напиток.

Цена: от US $25.83 / 1890.63 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
+
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
5
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
41
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
36

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 150
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
71
Предварительный список из 66 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 13
3
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
134
Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
27
Российских держателей криптовалюты и майнеров попросят доказать законность владения активами
56
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
35
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
40
S.T.A.L.K.E.R. 2 все ближе - на Е3 покажут видео геймплея
9
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 ощутимо подешевели в России – скидки до 50 000 рублей
28
Свежие тесты RTX 3070 Ti — низкий хешрейт при майнинге Ethereum и превосходство над RTX 3070 в играх
21
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
95
Capcom может потерять более 12 миллионов долларов из-за подозрений в краже текстур для Resident Evil
8
Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11
6
Станет ли AMD Radeon RX 580 спасением для геймеров в 2021 году — тест в современных играх от HU
39
Остановлена разработка Boreal Alyph — фанатской версии Half-Life 2: Episode Three
1
Жёсткие диски дешевеют из-за снижения Chia до минимальных уровней вокруг 600 долларов
25
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от MSI, Palit и Gigabyte подешевели на 23 000 рублей на старте продаж
25
Цены на устройства для майнинга Bitcoin сильно упали
+
Насколько NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti уступает GeForce RTX 3090 - тест в 10 играх от Testing Games
16
После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки
10

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
19
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
106
Выбираем оптимальную ОС для игр на видеокарте с 1 ГБ видеопамяти — Windows 7 или Windows 10
10
Necromunda Hired Gun: недоDoom
34
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
82
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
37
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
5
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
+

Сейчас обсуждают

MuCephei88
11:48
Если майнинг перестанет тащить, то им придется крайне постараться, чтобы не просесть раза эдак в два по выручке ибо новые видяхи кроме майнеров особо никому и не нужны. Edit. Окей, нужны, но далеко не...
После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки
Зеновий Радеонович
11:47
ну так если тебе уперлись эти удобства, выбираешь вайн/винда. Кто ж против. Да и "удобство", это вопрос привычки, преимущественно. Ни разу не рисовал таблички карандашом, например. Но там и надобности...
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
MuCephei88
11:46
Kraken вообще-то американская биржа. Что курил автор?
Крупнейшие китайские биржи Bitfinex, Kraken и KuCoin планируют покинуть Поднебесную
ахахах
11:42
сп2 щас достроят и газок перекроют всему хохлонистану.Эк они там закукарекают
Илон Маск подтвердил скорый выход самого быстрого серийного автомобиля Tesla
Алексей Калягин
11:40
>Петабайта Дядя, откуда? Из тех же мест, где у майнеров розетки бесплатные?
Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
Djn
11:39
Мне вот интересно, столько рост полупроводников и ни один производитель новый не появился, хотя любое государство может позволить себе
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
Alagar81
11:39
Смысла не имеет много чего в жизни, понятно же что это как хобби и увлечение. Мы вроде на железячном сайте, где так или иначе народ этим (или схожим) увлечен. Если так рассуждать то и делать на подобн...
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
Павел Кузнецов
11:36
Лить можно и на даркрум.
Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
Павел Кузнецов
11:36
SSD нужно чтобы быстро наплоить до повышения сложности. Тут себя окупает. Пока.
Майнинг криптовалюты Chia Coin превратился в рулетку, а доходность достигла сверхнизких значений
Inqizitor
11:34
Нормальный софт и состоит из удобств, иначе все бы пользовались софтом из 80-х и досом. Если создатели ПО для линукса не хотят упорно добавлять фичи, хотя я либровцам простыни в письмах отправлял что ...
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем