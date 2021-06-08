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Не секрет, что в настоящее время наблюдается катастрофическая нехватка чипов. Однако по прогнозам экспертов Goldman Sachs, кризис на рынке уже достиг своего пика, а это значит, что дальше ситуация медленно, но верно начнёт исправляться.

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По заверениям аналитиков, хуже уже не будет, и даже наоборот – ситуация начнёт постепенно улучшаться, выйдя на принципиально новый уровень уже в ближайшие шесть месяцев. Что же касается образовавшегося дефицита, то он полностью обусловлен проблемами с производственными поставками в азиатских странах.

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Данная ситуация сказалась практически на всех технологических отраслях, начиная с автомобилестроения и заканчивая производством мелкой бытовой техники. Такое положение вещей неизменно повлечёт за собой серьёзные убытки, размер которых только в текущем году составит около 110 млрд. долларов США с наибольшим ущербом во II квартале 2021-го. Однако в следующем полугодии ситуация начнёт исправляться.

В то же время относительно позитивный прогноз не стоит расценивать, как повод для того, чтобы расслабляться, и эксперты единогласно советуют пристально отслеживать ситуацию на рынке в ближайшее время.

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К примеру, на Тайвань, который является крупнейшим мировым поставщиком чипов, обрушилась целая вереница несчастий. Среди них – самая большая за 56 лет засуха, повлекшая за собой введение правительственных ограничений на потребление воды, и обострение эпидемиологической ситуации. И естественно, всё это также отразится на ситуации с поставками.