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Перед администрацией Тинькофф Банка стала довольно непростая дилемма – желание клиентов инвестировать в криптовалюту при невозможности удовлетворения этого спроса на фоне действующих ограничений Центробанка.

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Буквально недавно ситуацию прокомментировал Оливер Хьюз, занимавший ответственный пост в правлении кредитно-финансового учреждения, который и поведал о неких компетентных в вопросе инвесторах, не имеющих возможность получить услугу в банке на фоне жёсткой позиции по вопросу криптовалютных счетов, занятой ЦБ РФ.

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Причина запрета использовать крипту для внутренних расчётов в пределах российских платёжных систем до конца не понятна, ведь не так давно данный вид активов получил официальный юридический статус, будучи признанным «цифровой валютой». Сюда же стоит добавить резонирующее с действующими ограничениями ЦБ заявление его главы Эльвиры Набиуллиной, которая поведала CNBC о том, что за цифровой валютой будущее.

Ситуацию немного проясняет тот факт, что в своем заявлении Набиуллина подразумевала центробанковскую цифровую единицу CBDC, а вовсе не криптовалюту в привычном её понимании. И если учесть то обстоятельство, что такие активы полностью контролируются властями, то тогда можно смело прогнозировать, что надежды Тинькофф так и не увенчаются успехом, и единственное, чего следует ждать на этом поприще – это появления цифрового рубля по подобию китайского и американского проектов.