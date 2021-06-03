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Тинькофф Банк хотел бы работать с криптовалютой

Но пока это не возможно из-за ограничений центрального банка России.
[ ] для раздела Блоги
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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
3080 Ti MSI в составе компа тоже недорого
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060
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Перед администрацией Тинькофф Банка стала довольно непростая дилемма – желание клиентов инвестировать в криптовалюту при невозможности удовлетворения этого спроса на фоне действующих ограничений Центробанка.

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Буквально недавно ситуацию прокомментировал Оливер Хьюз, занимавший ответственный пост в правлении кредитно-финансового учреждения, который и поведал о неких компетентных в вопросе инвесторах, не имеющих возможность получить услугу в банке на фоне жёсткой позиции по вопросу криптовалютных счетов, занятой ЦБ РФ.

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-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
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-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Причина запрета использовать крипту для внутренних расчётов в пределах российских платёжных систем до конца не понятна, ведь не так давно данный вид активов получил официальный юридический статус, будучи признанным «цифровой валютой». Сюда же стоит добавить резонирующее с действующими ограничениями ЦБ заявление его главы Эльвиры Набиуллиной, которая поведала CNBC о том, что за цифровой валютой будущее.

Ситуацию немного проясняет тот факт, что в своем заявлении Набиуллина подразумевала центробанковскую цифровую единицу CBDC, а вовсе не криптовалюту в привычном её понимании. И если учесть то обстоятельство, что такие активы полностью контролируются властями, то тогда можно смело прогнозировать, что надежды Тинькофф так и не увенчаются успехом, и единственное, чего следует ждать на этом поприще – это появления цифрового рубля по подобию китайского и американского проектов.

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Теги

криптовалюта тинькофф банк тинькофф инвестиции торги центробанк
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