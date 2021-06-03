Недорогие и полезные товары с AliExpress: мультитул, фрезер, зарядное устройство и другие
Мультитул
Данный многофункциональный мультитул имеет в своём составе такие элементы, как нож, плоскогубцы, отвёртку, регулируемый ключ для гаек и три отвёрточные биты, которые хранятся прямо на инструменте в предусмотренных отверстиях. Длина мультитула составляет 12 см, он изготовлен из нержавейки, а нож, длина лезвия которого равна 6.5 см, сделан из стали 420 и получил твёрдость 54-56 HRC.
Цена: от US $10.98 / 807.55 руб.
Система контроля давления в шинах
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Система E-ACE позволяет в режиме онлайн следить за давлением и температурой в шинах. В комплекте к ней прилагаются 4 датчика, которые накручиваются на колёса вместо стандартных колпачков. Они передают данные о давлении и температуре на ресивер, установленный в салоне. Гаджет имеет встроенный аккумулятор, для зарядки которого используется солнечная панель или Micro USB.
Цена: от US $21.13 / 1554.05 руб.
Термос из нержавеющей стали
Этот мини-термос примечателен не только своим низким ценником, но и полностью изолированной вакуумной ёмкостью. Благодаря герметичности бутылки, в течение долгого времени обеспечивается должная температура хранящихся в ней продуктов и жидкости. Поэтому такую бутылочку можно брать не только на работу, но и в походы, всегда имея под рукой фрукты, тёплый кофе или чай и контролируя их температуру на «умном» индикаторе.
Цена: от US $16.79 / 1234.86 руб.
Селфи-палка
Выдвижной селфи-штатив BlitzWolf BS3 - настоящая находка для любителей смартфонной съёмки. Работает этот моноподный штатив без проводов, так как имеет на борту модуль Bluetooth 3.0. Специальный шарнир, установленный в верхней части этой портативной треноги, позволяет выполнять полный поворот смартфона вокруг своей оси на 360 градусов.
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Цена: от US $16.45 / 1210.58 руб.
Зарядное устройство
Зарядное устройство производства популярной компании Baseus имеет поддержку технологии быстрой зарядки. Для подключения устройств предусмотрены два USB-разъёма с максимальной мощностью 45 ватт и один разъём Type-C, выдающий до 65 ватт.
Цена: US $22.53 / 1657.02 руб.
Фитнес-браслет
Невзирая на свою бюджетность, трекер Xiaomi Band 3 может похвастаться отличными функциональными составляющими. Устройство оснащено датчиком сердцебиения и шагомером, а также принимает входящие звонки и сообщения с подвязанного к нему по Bluetooth 4.0 смартфона. Кроме того, гаджет имеет защиту от влаги и грязи IP67, поэтому его можно смело использовать практически в любых условиях.
Цена: US $16.55 / 1217.20 руб.
Фрезер
Фрезер TASP MPR600A - это отличное приобретение для любого мастера. Инструмент имеет всё, что нужно для проведения работ: удобную направляющую планку, комплектные винты, предназначенные для регулирования и фиксации положения, а также ключи гаечного типа. Скорость фрезера составляет 32 тысячи об./мин., мощность 600 ватт. Инструмент работает от электрической сети 220 вольт.
Цена: US $54.39 / 4000.23 руб.
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