Многие из нас знакомы с проблемой, когда ножи быстро тупятся, но с такой электрической точилкой вы забудете о ней навсегда. Инструмент укомплектован запасными шлифовальными лентами, которые имеют разную степень абразивности и большой срок эксплуатации. Также предусмотрена специальная насадка, предназначенная для регулировки угла заточки от 15 до 30 градусов. Кроме того, скорость заточки лезвия тоже регулируемая, поэтому обработка одного ножа занимает от 2 до 5 минут.

Цена: от US $75.45 / 5556.55 руб.

Посмотреть товар

реклама

Теперь вам не придется постоянно тратиться на новые пальчиковые батарейки. Вместо этого можно приобрести мини-аккумуляторы ZNTER, которые заряжаются через кабель с разъёмом Micro USB. Аккумуляторы отлично подходят для использования в цифровых фотоаппаратах, пультах ДУ, фонариках, будильниках, беспроводных мышках, электрических зубных щётках, бритвах, портативных аудиоплеерах и т.д.

Цена: от US $12.85 / 946.34 руб.

Посмотреть товар

Стильные часы COLMI P8 имеют 1.4-дюймовый экран, функционал фитнес-трекера и в считанные секунды синхронизируются с мобильным устройством. Здесь есть всё необходимое: измерение пульса, подсчёт сделанных шагов и сожженных калорий, определение оптимальной нагрузки, а также время, плеер, возможность отвечать на звонки, меню на нескольких языках и так далее.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Цена: от US $24.31 / 1790.32 руб.

Посмотреть товар

Компактная пила имеет форму перочинного ножа и быстро складывается, что особенно актуально для безопасности. Ещё одним несомненным преимуществом инструмента является удобная прорезиненная рукоятка, а также возможность выбирать одно из трёх представленных в линейке лезвий, ориентированных под разные нужды.

реклама

Цена: US $17.15 / 1263.02 руб.

Посмотреть товар

Далеко не все маршрутизаторы могут похвастаться отличной раздачей, особенно при обслуживании больших помещений с множеством простенков и громоздкой мебелью. Однако эта проблема легко решается с помощью компактного Wi-Fi ретранслятора, подключаемого к сетевой розетке. В интернет-магазине есть возможность выбора между двумя диапазонными конфигурациями на 2.4 ГГц и 2.4 ГГц / 5 ГГц.

Цена: от US $10.14 / 746.76 руб.

Посмотреть товар

Регистратор VVCAR имеет 9.35-дюймовый IPS-экран и комплектную 5-мегапиксельную камеру с широким углом обзора на 140 градусов. Прикрепить устройство к штатному зеркалу заднего вида можно с помощью резинок, обеспечив его питание путём подключения к автомобильному прикуривателю или напрямую к блоку предохранителей, используя входящий в набор плюсовой провод. Качество съёмки камеры – вполне приличное, а установка и эксплуатация устройства – элементарные.

Цена: от US $74.99 / 5522.67 руб.

Посмотреть товар

Технология включения света в помещении при появлении в нём человека не является новой, но до сих пор далеко не все люди могли себе его позволить. Теперь же, всё стало гораздо доступнее, кроме того, светодиодная лента предлагается по скидке. Лампочки можно устанавливать практически в любом месте, дополняя их не только датчиками движения, но и яркости, что также позволит экономить электроэнергию.

Цена: от US $1.99 / 146.55 руб.

Посмотреть товар

реклама





Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!