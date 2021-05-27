Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook
В авторитетном издании Financial Times появилась информация о том, что Еврокомиссия собирается проверить популярную социальную сеть Facebook на предмет применения неконкурентных приёмов в сфере онлайн-рекламы.
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Сомневаться в серьёзности этих намерений не приходится, поскольку источник ссылается, как минимум, на 3-х не понаслышке знакомых с ситуацией инсайдеров. Что же касается причины, послужившей поводом для запуска процесса расследования, то по предварительным данным, он был обусловлен запуском собственного маркетплейса в рамках социальной сети, который состоялся ещё в 2016 году.
Использование этой торговой площадки позволяет всем зарегистрированным на платформе пользователям совершать покупки и продавать товары без уплаты какой-либо комиссии, что, конечно, выгодно выделяет маркетплейс в плане конкурентоспособности.
Примечательно, что само расследование ещё не стартовало. По крайней мере, официально оно находится на стадии обсуждения целесообразности проведения тех или иных мероприятий. Кроме того, представители Еврокомиссии успели разослать Facebook и её основным конкурентам специальные анкеты с вопросами о том, нарушают ли, по их мнению, действия соцсети баланс рекламы, оборачивая его в свою пользу.
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При этом ведомство всячески избегает комментировать собственное расследование, хотя слухи о том, что отношения между Facebook и регулятором стали сильно напряженными, покатились, словно снежный ком. Что же, вполне ожидаемо, особенно если учесть, что социальная сеть уже обратилась с иском в суд, обвиняя регулятор в некомпетентных вопросах, угрожающих конфиденциальности сотрудников компании.
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