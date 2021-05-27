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Сегодня стало известно о том, какое устройство лидирует на рынке смарт-часов. Согласно статистическим данным, приведённым интернет-ресурсом Counterpoint Technology Market Research, неизменным лидером в этом сегменте по-прежнему остаётся продукция компании Apple.

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Так, только за минувший квартал американской компании удалось повысить отгрузку на 35%. Примечательно, что сюда вошли все модели, начиная с базовых и премиальных версий и заканчивая детскими гаджетами. В итоге, доля продаж Apple на мировом рынке составила 33,5%, что больше на 3,2% по сравнению с прошлогодними данными.

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Второе место после неоспоримого лидера занял китайский гигант Huawei, несмотря на то, что доля его продаж сократилась до 8,4% по сравнению с показателем прошлого года в 10,1%. Третья позиция закрепилась за компанией Samsung, которой удалось отгрузить 8% против 8,5% в 2020 году.

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Соответствующая картина наблюдается и с операционными системами. Так, на watchOS от Apple приходится 33,5%. В то же время второе и третье места заняли такие платформы, как Tizen и LiteOS (Huawei) с их 8 и 6,7%, соответственно.

Уже сейчас можно смело прогнозировать, что продажи Apple будут только расти, и вряд ли в ближайшее время какому-нибудь другому производителю удастся забрать пальму первенства у разработчиков из Купертино.