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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядка в автомобиль, саундбар и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Зарядка в автомобиль

Этот бюджетный аксессуар с AliExpress производства бренда OLAF оснащён двумя USB-портами и обеспечивает быстрое восполнение потраченного зарядного цикла на смартфоне или планшете, благодаря поддержке быстрозарядной технологии Quick Charge 3.0. Достаточно просто вставить его в автомобильный прикуриватель. Магазин предлагает два классических варианта цветового оформления – чёрное и белое, плюс восемь вариантов комплектаций – с кабелем, без кабеля, для телефонов Android и iPhone.

Цена: от US $2.22 / 163.41 руб.

Доставка: US $2.95 / 217.15 руб.

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Грелка для рук + зарядка для смартфона

Эта электрическая грелка имеет компактные размеры и удобную круглую форму, благодаря чему она легко помещается в кармане и небольшой сумочке. Опция нагрева имеет температурный регулятор, а корпус, сделанный из алюминия, способствует быстрой отдаче тепла. Кроме того, грелка не только согреет, но и сможет зарядить ваш смартфон. Девайс оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 3600 мАч, что позволяет работать устройству в режиме нагрева до четырёх часов или заряжать мобильный гаджет.

Цена: US $21.52 / 1584.09 руб.

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Наушники с микрофоном

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Модель Xiaomi Piston относится к формату звуковой схемы 2.0 и создает закрытое акустическое оформление. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 20 до 20000 Гц. Устройство обладает встроенным микрофоном с фиксированным креплением. Длина кабеля наушников, которые получили чёрное оформление, составляет 1,25 м.

Цена: US $7.39 / 543.98 руб.

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Датчик температуры воды

Устройство представляет собой бесконтактный термометр, который собирает энергию из потока воды и не требует подключения к сети. С ним вы можете легко контролировать температуру воды в реальном времени и наслаждаться душем.

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Цена: от US $13.14 / 964.63 руб.

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Коврик с беспроводной зарядкой

Компьютерный коврик AUGMICKY имеет размеры 28 х 22 см и оснащён модулем с поддержкой технологии быстрого заряда Qi. Для этого нужно разместить в месте зарядки мобильник или компьютерную мышку, чтобы пополнить заряд энергии гаджетов. Смарт-плата управления с поддержкой Qi может отличать устройства, которые расположены в месте зарядки от других девайсов.

Цена: от US $11.11 / 815.60 руб.

Доставка: US $2.11 / 155.32 руб.

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Саундбар

С таким удобным и высококачественным саундбаром Redmi TV вы почувствуете себя, как в кинотеатре. Чистый звук транслируется благодаря полночастотным динамикам, которые работают под управлением специальных алгоритмов фирменной разработки. Благодаря технологии Bluetooth пятого поколения, больше не требуются провода, а удобное подключение по стандартам S/PDIF и AUX позволяет без проблем встроить устройство в домашнюю аудиосистему.

Цена: от US $63.64 / 4684.54 руб.

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Светильник на монитор

Такой светильник от компании Baseus с креплением на монитор - это просто незаменимая вещь для людей, проводящих вечера за ПК. Не будет отнимать драгоценное место на столе, а расположение источника света над рабочим столом позволит избежать отбрасывания теней от предметов. На торце светильника расположена удобная ручка, позволяющая настроить оптимальную яркость подсветки. Имеется разъём USB Type-C и кабель в комплекте.

Цена: от US $36.99 / 2722.83 руб.

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