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Наконец-то, в Google решили проблему неудобства использования смартфонов на Android в качестве пульта дистанционного управления для Android TV. Теперь появился универсальный интерфейс, позволяющий использовать практически любое современное мобильное Android-устройство в качестве пульта. Новинка была представлена в рамках конференции компании Google I/O, состоявшейся в этот вторник.

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Речь идёт не о кнопочном управлении – разработчики заверяют, что отныне синхронизированные устройства будут распознавать свайпы и сенсорные касания. Стоит отметить, что подобное приложение уже было ранее создано специалистами Google, однако в силу своего несовершенства оно так и осталось невостребованным.

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Новинка позволит использовать смартфон для управления звуком и уровнем громкости, а также получит виртуальные кнопки «назад» и «домой». Кроме того, можно применять устройство для вызова Google-ассистента. Кнопки включения и выключения располагаются в верхней части интерфейса, а перечень всех синхронизированных гаджетов сохраняется в выпадающем меню. Предусмотрено и так называемое «меню-три точки», правда, о его возможностях и предназначении пока ничего не известно.

Быстро находить любой развлекательный контент, позволит использование ключевых фраз и слов, которые можно вводить вручную либо устно. Ещё одна возможность смартфонной виртуальной раскладки сводится к набору паролей при входе в различные онлайн-медиасервисы.

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Как сообщают в компании Google, новый интерфейс получил высокую совместимость, и поддерживает более 80 миллионов различных Android-устройств. В общем, осталось только дождаться окончательного релиза, который обещают уже в этом году.