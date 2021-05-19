Samsung готовит первый смартфон со сворачивающимся экраном
Похоже, для южнокорейского гиганта Samsung складные смартфоны успели стать пройденным этапом – на очереди так называемые свитки. Во всяком случае, такие концепты уже были представлены накануне всемирной выставки электроники SID 2021, где помимо скручивающихся дисплеев представители компании презентовали экраны в форме буквы Z, создаваемые непосредственно под новое поколение телефонов-слайдеров.
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Всё это даёт основания предполагать, что засветившаяся ранее в списках европейского регулятора торговая марка Z Roll была подана именно производителем Samsung, а вовсе не отдельным подразделением, специализирующимся на производстве матриц, как предполагалось ранее.
И уже по одному только названию становится очевидным, на что будут делать упор разработчики, ведь с английского Roll переводится на русский, как «рулет», тогда как с буквой Z всё понятно и без всяких переводов. Во всяком случае, вероятность того, что под этой маркой начнут выпускаться самые продвинутые гаджеты Samsung, крайне высока.
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Пока же поклонникам продукции компании приходится довольствоваться несколькими выпущенными в рамках серии Z Fold ранее книжками. Кроме того, ожидается, что уже этим летом коллекция пополнится новыми «фолдами» третьего поколения.
Также стоит напомнить, что свои силы на поприще сворачивающихся в трубочку смартфонов успел попробовать другой крупный производитель Южной Кореи LG. Правда, в его случае дальше презентации рабочих образцов дело так и не зашло.
Компания OPPO тоже пока решила ограничиться одним концептом такого плана, и не исключено, что такая же участь постигнет и новые проекты Samsung.
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