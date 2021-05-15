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По сообщению авторитетного информационного ресурса The Wall Street Journal, известная в определённых кругах группировка хакеров DarkSide, совершившая недавно хакерскую атаку на американский нефтепровод Colonial Pipeline, прекратила свою деятельность.

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Так, согласно имеющимся данным, дарксайдовский веб-сайт стал недоступным ещё в четверг на этой неделе, на что, безусловно, повлияло давление, проявленное со стороны стражей правопорядка.

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Однако окончательные выводы делать рано, так как ситуации, когда распавшиеся группы хакеров со временем вновь объединяли свои силы, не являются редкостью. А это значит, что организация DarkSide, которая по мнению официальных лиц США происходит из восточно-европейской части Евразийского континента, может в будущем вновь заявить о себе.

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Пока же пострадавшая компания приходит в себя после того, как 7 мая подверглась хакерской атаке с шифрованием файлов и требованием выкупа, как это часто принято среди киберпреступников. К слову, Colonial Pipeline возобновила подачу нефти буквально на 4-й день 11 мая, хотя для таких компаний подобный простой является серьёзным испытанием.

Кроме того, мошенники получили 5 миллионов долларов США в криптовалюте, предоставив взамен доступ к данным, чтобы компания могла возобновить полноценную работу. Следует также сказать, что сначала под подозрением были российские хакеры, но проведённое американцами расследование эту версию не подтвердило.