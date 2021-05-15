Хакерская группировка DarkSide приняла решение о роспуске
По сообщению авторитетного информационного ресурса The Wall Street Journal, известная в определённых кругах группировка хакеров DarkSide, совершившая недавно хакерскую атаку на американский нефтепровод Colonial Pipeline, прекратила свою деятельность.
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Так, согласно имеющимся данным, дарксайдовский веб-сайт стал недоступным ещё в четверг на этой неделе, на что, безусловно, повлияло давление, проявленное со стороны стражей правопорядка.
Однако окончательные выводы делать рано, так как ситуации, когда распавшиеся группы хакеров со временем вновь объединяли свои силы, не являются редкостью. А это значит, что организация DarkSide, которая по мнению официальных лиц США происходит из восточно-европейской части Евразийского континента, может в будущем вновь заявить о себе.
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Пока же пострадавшая компания приходит в себя после того, как 7 мая подверглась хакерской атаке с шифрованием файлов и требованием выкупа, как это часто принято среди киберпреступников. К слову, Colonial Pipeline возобновила подачу нефти буквально на 4-й день 11 мая, хотя для таких компаний подобный простой является серьёзным испытанием.
Кроме того, мошенники получили 5 миллионов долларов США в криптовалюте, предоставив взамен доступ к данным, чтобы компания могла возобновить полноценную работу. Следует также сказать, что сначала под подозрением были российские хакеры, но проведённое американцами расследование эту версию не подтвердило.
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