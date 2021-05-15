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Лидирующий южнокорейский производитель Samsung запустил продажи смартфона среднего ценового сегмента Galaxy M12. Аппарат работает на фирменном процессоре компании Exynos 850 с 2-гигагерцовой частотой и предустановленной операционной системе Android 11. Среди особенностей модели большой 6,5-дюймовый экран HD+ со стандартным соотношением сторон 20 : 9 и разрешением 1600 х 720 пикселей.

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В верхней части дисплея производителем предусмотрен миниатюрный вырез под фронтальную камеру на 8 Мп, тогда как в основном квадро-блоке разместился главный датчиком на 48 Мп, дополненный 5-мегапиксельным сенсором с широкоугольным охватом на 123 градуса и двумя сенсорами для портретной и макро-съёмки по 2 Мп.

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Смартфон имеет две конфигурации, которые отличаются друг от друга объёмом оперативной памяти, составившим 3 и 4 ГБ, соответственно. При этом на борту обеих версий установлен удобный боковой сканер отпечатков пальцев и слот под microSD для расширения встроенного хранилища, объём которого составляет 32 и 64 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации.

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Интерфейс устройства получил модули беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 5.0, чип для бесконтактной оплаты NFC, USB-порт стандарта Type-C и 3,5-миллиметровй аудиовыход под проводную гарнитуру. За автономную работу смартфона отвечает ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч.

Цене устройства вполне демократичная и составляет 12990 и 14990 рублей в зависимости от объёмов памяти.