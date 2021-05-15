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Намерение передавать пользовательские данные администрации крупнейшей социальной сети Facebook спровоцировало настоящий резонанс. Дело дошло даже до Ирландского суда, поскольку именно в этой республике сработала комиссия по защите данных, которая воспротивилась решению о передаче информации о пользователях из ЕС на американские серверы.

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В итоге Facebook вознамерился обжаловать претензии DPC в ирландском суде, получив по факту разбирательства отклонение претензии. Стоит напомнить, что этому громкому событию предшествовало не менее резонансное решение Европейского суда упразднить разработанный ранее «Щит конфиденциальности», регулирующий условия передачи пользовательской информации между ЕС и США.

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Этим моментом и воспользовался ирландский суд, который расценил его, как подходящий повод для запрета соцсети Facebook использовать данные ирландцев в прежнем формате. В свою очередь не стала молчать и команда Цукерберга, которая призвала искать оптимальный выход из сложившейся ситуации до тех пор, пока он не найдётся.

Что же, возмущение Facebook вполне понятно, ведь в случае вступления в силу этого решения придётся искать альтернативные варианты обработки данных вплоть до создания автономных центров на территории ЕС.

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А пока остаётся только ждать, учитывая, что вынесенное судом решение открыло для ирландского регулятора новый этап в подготовительном периоде для окончательного запрета действующей ныне схемы. Если, конечно, финальный вердикт суда не претерпит серьёзных изменений до официальной публикации.