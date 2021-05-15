Автономное устройство служит для быстрой накачки шин и предназначено для автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также мячей. Компрессор имеет в компактный крепкий корпус, информативный дисплей, лёгкое управление одним прикосновением, светодиодную подсветку для пользования девайсом в тёмное время суток и работает на аккумуляторной батарее ёмкостью 6000 мАч.

Цена: US $49.99 / 3712.71 руб.

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Стильная деревянная звуковая панель Tosmart D80 в стиле ретро украсит любой интерьер или рабочий стол и будет прекрасным дополнением к телевизору, компьютеру, ноутбуку или мобильному устройству, существенно расширив их звуковые возможности. Саундбар получил шесть динамиков мощностью по 5 Вт, соединение по технологии Bluetooth 4.2, а также разъёмы RCA, AUX и HDMI. Габариты устройства составляют 800 х 80 х 70 мм.

Цена: US $63.64 / 4726.48 руб.

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Беспроводная светодиодная лампа YAGE с удобным гибким держателем и сенсорным выключателем имеет три режима работы и аккумулятор ёмкостью 1200 мАч. Подставка выполнена в виде прищепки, что позволяет крепить лампу на любые поверхности и в любом положении.

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Цена: от US $13.05 / 968.10 руб.

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Сетевой адаптер Onvian с портом USB-C для более быстрой передачи данных до 5 Гбит/с позволяет подсоединить к локальной сети планшет, смартфон или ноутбук с портом USB-C. Кроме того, на передней панели девайса предусмотрены светодиодные индикаторы, которые помогают контролировать состояние сетевого подключения и передачи данных. Адаптер выполнен в двух вариантах: серебряном и сером цвете.

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Цена: US $10.32 / 765.58 руб.

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Вращающийся ночник Coversage оснащён необычной проекцией звёздного неба на потолок или стены. Размер ночника составляет 15 см x 15 см x 17 см. Он абсолютно бесшумно работает и имеет три режима свечения: белый, теплый белый, синий. Питание от аккумулятора AA (не входит в комплект) или USB-кабеля.

Цена: US $19.69 / 1460.69 руб.

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Автомобильный обогреватель Autoleader с рабочей температурой от -40 ℃ до +50 ℃ может быть применён для обогрева кабины грузовых автомобилей, домов на колесах, трейлеров и всех остальных видов транспортных средств. Он довольно компактный и простой в установке, размер обогревателя составляет всего лишь 39 х 14 х 15 см.

Цена: от US $85.00 / 6305.65 руб.

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Ноутбук BSLAY с диагональю 15.6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей, высокой передачей света и насыщенностью работает на четырёхъядерном процессоре Intel J3455 и оснащён оперативной памятью на 8ГБ, SSD-диском на 128/256/512 ГБ и 1 ТБ, веб-камерой, а также Bluetooth и WiFi.

Цена: от US $280.97 / 20843.51 руб.

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