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Недорогие и полезные товары с AliExpress: сумка для инструментов, кардридер, SSD-диск и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Поясная сумка для инструментов

Эта компактная сумка позволяет всегда иметь при себе весь необходимый для работы инструментарий и другую полезную мелочевку. Легко фиксируется на ремне, но при этом не соскальзывает и не ездит туда-сюда. Порадует и материал изготовления – прочная ткань выдерживает практически любые нагрузки, не подвергаясь скорому износу.

Цена: от US $7.06 / 523.79 руб.

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Домашняя хлебопечка

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Благодаря этой мини-пекарне можно всегда иметь на столе свежайший хлеб, для приготовления которого понадобится минимум усилий. Легкое, компактное устройство может работать в нескольких режимах (книга рецептов прилагается), имеет специальный отсек для различных пряностей. Среди прочих функций – отложенный запуск, который позволяет использовать все продукты в печь и ложиться спать, зная, что в выставленное время устройство автоматически запустится и начнет печь хлеб.

Цена: от US $100.06 / 7423.57 руб.

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Зажигалки

Электрическая зажигалка такой длинной формы отлично подойдёт как для газовых плит, так и для разведения костра на природе. Порадуют и другие её качества, среди которых наличие microUSB-порта, позволяющего перезаряжать устройство в любое время, причем не только от стандартной розетки, но и от ПК. Предусмотрен на борту зажигалки и миниатюрный дисплей, который позволит отслеживать уровень заряда этого долгоиграющего стильного огнива.

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Цена: от US $1.34 / 99.42 руб.

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Полочки

Идеальный вариант для размещения различной мелкой техники, вроде маршрутизаторов, ТВ-боксов и пультов от них. Как вариант, можно заказывать конструкции с разным количеством полок (от 1-й до 3-х), причем в разных размерах. И самое главное – все это без проводов, поскольку в стойках имеются специальные сквозные отверстия для их маскировки.

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Цена: от US $21.02 / 1559.50 руб.

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Кардридер

Имея такой девайс под рукой, можно в считанные секунды перекинуть нужные файлы с одного носителя на другой, даже не пуская в ход комплектный кабель. При этом совершенно неважно, какой именно тип разъема будет предусмотрен на смартфоне или любом другом используемом гаджете, поскольку устройство поддерживает как современны Type-C, так и устаревший micro-USB-формат. Кроме того, предусмотрен дополнительный USB-порт для флеш-накопителей и защитные крышки на штекерах. Порадует и возможность чтения с любых карт памяти, будь то microSD или SD.

Цена: US $4.69 / 347.96 руб.

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SSD-диск

Этот малыш запросто поместится в любом кармане, может размещать при этом внушительный объем информации от 500 Гб до 2 Тб. Действительно, емкое хранилище, которое легко подключается к ПК с помощью комплектного USB-кабеля, имеет высокую скорость передачи данных и не боится попадания влаги.

Цена: от US $87.82 / 6515.47 руб.

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Пила карманная

Легкая компактная пила подойдет для выполнения любых работ на природе и приусадебном участке. Эдакий походный вариант, позволяющий заготавливать сухие ветки для костра, который в случае чего можно использовать и на домашнем хозяйстве, пуская в ход основное или сменное полотно, прилагающееся к пиле в комплекте.

Цена: от US $3.54 / 262.64 руб.

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