В Китае анонсирован 8-дюймовый планшет Honor Tab X7 с аккумулятором на 5100 мАч
Бывшее дочернее предприятие компании Huawei бренд Honor, который совсем недавно пустился в свободное плавание на фоне американских санкций, представил свою первую новинку в новом для себя статусе.
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Это 8-дюймовый планшетный компьютер Honor Tab X7, работающий на 11-й версии операционной системы Android в собственной оболочке Magic UI 4.0. Построенный на IPS-матрице с разрешением 1280 х 800 пикселей, гаджет получил дисплей, полезная площадь которого занимает 80% от всей фронтальной стороны корпуса.
При этом даже длительная эксплуатация планшетного ПК не провоцирует усталости глаз, поскольку он поддерживает фирменную технологию Low Blue Light, делающую комфортным просмотр любого контента.
В качестве аппаратной основы новинки стал чипсет китайского производства MediaTek MT8768T на 8-ми ядрах ARM Cortex-A53 с графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320.
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Кроме того, планшет получил 3-гигабайтное ОЗУ и встроенное хранилище на 32 ГБ. Для возможности ведения съёмки на борту устройства предусмотрено сразу две камеры: фронтальная на 2 Мп и основная 5 Мп. Если же говорить об автономности устройства, то её обеспечивает ёмкая батарея на 5100 мАч.
Что касается цены вопроса, то она будет полностью зависеть от выбранной конфигурации планшета. Например, модель с Wi-Fi обойдётся покупателям в 140 американских долларов, тогда как новинка с модемом сотовой связи 4G (LTE) будет стоить немного дороже – 185 долларов.
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