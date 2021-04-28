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Несмотря на то, что ещё в прошлом году OneWeb была на волосок от банкротства, сегодня нашлись те, кто захотел инвестировать в её активы.

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Дело в том, что французская компания спутниковой связи Commitations Eutelsat затратит 550 миллионов долларов США на приобретение 24% ценных бумаг, благодаря чему стартап умудрится разом обеспечить до 80% от требуемой на реализацию своего амбициозного проекта суммы. Для тех, кто не в курсе, речь идёт о создании орбитального созвездия спутников, состоящего по меньшей мере из 648 аппаратов.

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Изначально проект создавался в коммерческих целях, позиционируясь, как главный конкурент Space X Илона Маска. Примечательно, что до последней продажи акций основные пакеты были распределены между британским и руандским правительствами, индийской компанией Bharti Global Ltd, а также банком Softbank, соответствуя 42, 5, 42,5 и 10%, не считая доли каких-то мелких инвесторов. При этом после проведенной сделки основной пакет активов будет сосредоточен в руках представителей Объединённого Королевства.

Возвращаясь к последней инвестиции, стоит отметить, что она реально спасает проект от банкротства, объявленного его разработчиками ещё в прошлом году. Кроме того, в настоящее время в ударных темпах организуется очередной спутниковый запуск из 182 аппаратов. Что же касается опытного развёртывания, то оно запланировано на конец текущего года, тогда как о полноценной коммерческой эксплуатации можно будет говорить не ранее 2022-го. Если всё пойдет по плану, то уже к 2025 году стартап начнёт ежегодно приносить своим инвесторам до 1 млрд. долларов США.

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Также непосредственное участие в запуске спутников на земную орбиту принимает компания «Роскосмос», которая буквально на днях успешно запустила с «Восточного» носитель «Союз 2.16», базирующийся на разгонном блоке «Фрегат». На борту этого аппарата находились первые 36 спутников компании OneWeb.