Доходы Huawei в первом квартале снизились на 16,5 %, однако компания всё равно осталась в плюсе
Китайский бренд Huawei, который сегодня переживает далеко не самые лучшие времена на фоне американских санкций, опубликовал отчёт о продажах по итогам I квартала текущего года.
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Согласно этим данным, несмотря на потери, доля которых от общих продаж составила 16,5%, что эквивалентно 23,5 миллиарда долларов США, компания всё равно вышла в устойчивый плюс. Причём доля выручки составила 11,1%, тогда как за аналогичный период в прошлом году ей удалось выручить на 3,8% меньше.
При этом 600 миллионов долларов Huawei принесли только патентные разработки, да и телекоммуникационно-сетевой бизнес бренда работал без сбоев, обеспечивая соответствующую монетизацию. Что же касается минуса, то практически на все 100% он был обусловлен продажей суббренда Honor, которая состоялась ещё в конце минувшего года.
Понимают в компании и тот факт, что 2021-й также окажется не самым простым годом за всю историю её существования. В то же время никто рук не опускает, и даже наоборот – руководство Huawei расценивает этот период, как возможность для разработки новой стратегии существования в условиях современного рынка, о чём поспешила сообщить прессе Эрика Сюй, занимающая пост главы совета директоров.
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Кроме того, компания перспективна в плане развития технологии 5G, принимая непосредственное участие в её повсеместном инфраструктурном расширении. Отдельную нишу занимают и разработки собственного ПО, поэтому Huawei ещё есть куда расти, и это даёт стойкое ощущение, что компания справится и переживёт этот кризис, выйдя на принципиально новый уровень.
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