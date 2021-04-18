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Судя по сообщениям, которые то и дело поступают на общедоступный ресурс «Код Дурова», совсем скоро на Telegram-площадке появится возможность реализовывать различные товары и услуги прямо на каналах и в чатах без необходимости задействования ботов, как это было раньше, последние тоже никуда не денутся.

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Специально для этого разработчиками мессенджера будут внедрены специальные механизмы, доступные исключительно для самых свежих бета-версий мобильного приложения для Android-устройств и его десктопной версии для macOS. Примечательно, что опробовать новую возможность мессенджера на практике можно уже сейчас, воспользовавшись тестовым магазином @TestStore.

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Кроме того, стало известно, каким образом можно будет проводить оплату в рамках новоиспеченного маркетплейса. Так, для пользовательского расчёта разработчиками предусмотрен целый ряд платёжных систем, среди которых ЮMoney, Сбербанк, Stripe, Tranzzo, LiqPay, Payme, CLICK и ECOMMPAY – в общем, что называется, на любой вкус и цвет.

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Мало того, по предварительным данным, пользователям даже будет предоставлена возможность оставлять чаевые и подвязывать данные своих платёжных карт, чтобы не вводить их каждый раз при осуществлении всех последующих расчётных операций.

А если учесть, что буквально месяц назад Telegram разжился новым функционалом, предусматривающим ведение голосовых чатов в стиле новомодного Clubhouse с перспективой расширения до TV-трансляций, то впору констатировать развитие площадки, которое происходит семимильными шагами.

Также в марте на одной из ведущих санкт-петербургских бирж были запущены торги еврооблигациями мессенджера Telegram.