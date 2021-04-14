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Пока Xiaomi осваивает новые горизонты, а Huawei пытается оправиться от санкций, менее крупный китайский производитель Vivo уверенно покоряет рынок, официально став топовым на родине.

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Данные о лидерстве компании в продажах опубликовал аналитический ресурс Counterpoint Technology Market Research, ссылаясь на статистику, которая, как известно, упрямая вещь. Главным конкурентом в борьбе за пальму первенства на рынке с Vivo оказался производитель OPPO, доля которого на рынке составила 21% против 24% подтвержденного лидера.

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Примечательно, что на третьем месте по-прежнему пребывает компания Huawei, доля которой опустилась до 15%, что и так неплохо, если учесть, какие времена переживает эта компания из-за американских санкций.

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Возвращаясь к головокружительным успехам еще вчера ничем не примечательной Vivo, стоит отметить, что не последнюю роль в этом вопросе играют технологии 5G, которые активно внедряются компанией. А поскольку спрос на сети инновационного поколения стремительно растет, то и доля продаж на рынке увеличивается пропорционально этому показателю.

Только за прошлый год объемы продаж мобильных устройств с поддержкой 5G составили 280-300 млн. единиц, тогда как в текущем периоде этот показатель по прогнозам аналитиков Digitimes Research имеет все шансы увеличиться до 550 миллионов.