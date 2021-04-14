Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Vivo впервые стала лидером на китайском рынке

Компания уверенно наращивает долю на рынке смартфонов.
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока Xiaomi осваивает новые горизонты, а Huawei пытается оправиться от санкций, менее крупный китайский производитель Vivo уверенно покоряет рынок, официально став топовым на родине.

реклама

Данные о лидерстве компании в продажах опубликовал аналитический ресурс Counterpoint Technology Market Research, ссылаясь на статистику, которая, как известно, упрямая вещь. Главным конкурентом в борьбе за пальму первенства на рынке с Vivo оказался производитель OPPO, доля которого на рынке составила 21% против 24% подтвержденного лидера.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Примечательно, что на третьем месте по-прежнему пребывает компания Huawei, доля которой опустилась до 15%, что и так неплохо, если учесть, какие времена переживает эта компания из-за американских санкций. 

реклама

Возвращаясь к головокружительным успехам еще вчера ничем не примечательной Vivo, стоит отметить, что не последнюю роль в этом вопросе играют технологии 5G, которые активно внедряются компанией. А поскольку спрос на сети инновационного поколения стремительно растет, то и доля продаж на рынке увеличивается пропорционально этому показателю. 

Только за прошлый год объемы продаж мобильных устройств с поддержкой 5G составили 280-300 млн. единиц, тогда как в текущем периоде этот показатель по прогнозам аналитиков Digitimes Research имеет все шансы увеличиться до 550 миллионов. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны xiaomi гаджеты huawei топ технологии vivo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
62
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
28
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
172
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
304
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 172
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
86
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
34
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
4
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
1
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
16
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
24
В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
12
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
124
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
25
Будущие планы компании Supercell: новая стратегия развития
+
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
86
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
14
Samsung анонсировал новый складной телефон Galaxy Z Fold 3
2
Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
5
Вышло обновление Windows 10 Build 18363.1500
4
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
41
В американской рознице появились RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 и топовая материнская плата AMD X570
10
Биткоин и эфириум устанавливают новые рекорды стоимости перед листингом Coinbase на фондовой бирже
7
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
40
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
17

Популярные статьи

Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
162
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
25
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
62
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
28

Сейчас обсуждают

alex1377228
23:35
его почти ни у кого нету в нужном количестве, только у мелких провайдеров в размере области
Роскомнадзор предупредил провайдеров о штрафах за отсутствие оборудования СОРМ из «закона Яровой»
LordTornado
23:29
Зачем ждать? Ты уже набежало... )))
Обнаружена большая хакерская сеть, занимающаяся кражей криптовалют при помощи пиратского офисного ПО
LordTornado
23:26
Автор статьи опозорился. 580-8 быстрее в играх, чем 1060-3. Если бы давали 1060-6, то была бы наравне...
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
korney
23:23
Сдаётся мне, не Солнце устроит описанный конфуз, а некоторые "одарённые", много знающие персонажы
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
Дмитрий Внук
23:20
а мне нравится заглот.
Intel сокращает производство процессоров на 7.5% на фоне дефицита полупроводников
warmuza
23:20
Пашка, возвращай уже стену, ну!
Telegram получил сразу два новых веб-клиента для мобильных и стационарных устройств
ахахах
23:19
там старые игры для школьников восновном в статье перечислены(наверно школьники за 4к мониторами сидеть будут).У меня племянники-школьники варфейс забросили(говорят она в говно лутбоксовское с неправи...
MY.GAMES Cloud предоставил пользователям возможность играть в 4K и с частотой 120 FPS
REY_B_
23:17
Теперь надо сравнивать и то, и то. А то фпс на минималках вполне может оказаться кукурузным.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
Аслан Хироуз
23:12
Ок, зачем покупать карты с израсходованным ресурсом? Разве что если они будут стоить на уровне "сходить за хлебушком" ибо не факт что они после всего проживут дай бог полгода если не месяц.
Некоторые производители видеокарт снизили гарантийный срок на продукцию в 6 раз из-за майнеров
Павел
23:06
у кого хватает денег на 4к мониторы - в состоянии купить себе нормальный комп и не нуждается в облачных сервисах.
MY.GAMES Cloud предоставил пользователям возможность играть в 4K и с частотой 120 FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем