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Похоже, настало время пожинать плоды наделавшего немало шума «закона Яровой»: первыми ласточками в этом плане стали московские провайдеры, которые уже успели получить весточки от Роскомнадзора, предупреждающие о штрафных санкциях в случае отсутствия специального оборудования.

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Данная информация была обнародована Дмитрием Галушко, занимающим пост генерального директора консалтинговой компании «Ордерком», по его словам, помимо штрафов ведомство планирует отзывать провайдерские лицензии в случае выявления фактов нарушения требований, прописанных в «законе Яровой». Кроме того, в распоряжение сотрудников информационного издания «Коммерсантъ» попало одно из таких писем, в котором Роскомнадзор предупреждал неустановившую соответствующее оборудование компанию о передаче этой информации в ФСБ.

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Что касается штрафов, то по предварительным данным их размер будет варьироваться в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей с неоговоренными сроками погашения. Также стоит напомнить, что вступивший в силу 1.07.2018 года закон обязует всех провайдеров, работающих на территории РФ, хранить информацию о клиентских действиях в течение полугода, ежегодно в течение 5 лет расширяя под это дело собственные хранилища не менее чем на 15%.

Естественно, такие требования подразумевают переход на новое оборудование с соответствующими ресурсами, приобретение которого становится непосильной ношей для многих мелких провайдеров, ведь цена самого «бюджетного» варианта стартует от 2,5 млн. рублей. И это еще полбеды, ведь такие деньги приходится отдавать за оборудование, не имеющее сертификации.

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В итоге одна из компаний («Фирма связь»), работающих в Краснодарском крае, вознамерилась оспорить это требование в суде, но так ничего и не добилась, поскольку дело было решено в пользу Роскомнадзора. Прокомментировать ситуацию с требованием установки несертифицированного оборудования взялся президент «Ростелесеть» Олег Грищенко, по словам которого, малые компании, обслуживающие до 5 тыс. абонентов, просто по определению не могут позволить себе COPM стоимостью от 5 до 100 млн. рублей.

Тем не менее, воз и ныне там…