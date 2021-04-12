Huawei планирует в этом году установить Harmony OS на 100 миллионов устройств
Американские санкции делают свое дело – Huawei фактически отрезан от получившего широкое применение во всем мире софта, в результате чего разработчикам китайского гиганта приходится на скорую руку создавать полноценную альтернативу.
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Одним из таких продуктов стала операционная система Huawei Harmony OS, которую планируют установить более чем на 100 млн. устройств производителя. При этом речь не о взятых с потолка цифрах, поскольку в основе прогноза использовались данные за прошлый период, в течение которого было привлечено более 20 разных поставщиков оборудования и не менее 280 разработчиков ПО для новой экосистемы Huawei.
Прокомментировал все происходящее и президент подразделения компании, отвечающий за разработку потребительских приложений, Ван Ченлу, который утверждает, что создаваемая с нуля платформа Huawei обеспечит уникальное взаимодействие «умных» гаджетов компании между собой. Перспективы многообещающие – до 300 млн. гаджетов получат Harmony OS уже до конца текущего года. По крайней мере, такие планы разработчиков озвучил господин Ченлу.
Кроме того, некоторые китайские компании уже начали выпускать бытовую технику, работающую под управлением этой операционной системы. Если же говорить о смартфонах, то недавно состоялся анонс складной модели Huawei Mate X2, которая должна была получить эту аппаратную основу уже в апреле, но по каким-то причинам перейдет на нее вместе с другими флагманами только в июне.
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