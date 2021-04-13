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Сегодня роботизированные питомцы – это не футуристический концепт, а самая настоящая реальность. Во всяком случае для разработчиков из Boston Dynamics так это точно. Однако их детище, роботизированный пес Spot – удовольствие недешевое, поэтому новость о том, что китайская команда Welian создала его бюджетный аналог AlphaDog, обрадовала многих.

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Помимо внешнего сходства, данная модель получила и внутреннее оснащение в виде датчиков, поддерживающих ИИ-технологии, которые позволяют роботу выполнять задачи различного характера и степени сложности. Кроме того, китайские разработчики собираются наделить своего робопса функцией громкого лая и способностью выполнять всевозможные голосовые команды.

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Уже сейчас необычный питомец способен развивать скорость до 15 км/ч, и таким образом, имеет полное право претендовать на абсолютное лидерство по этому показателю во всем мире. При этом робот-пес сохраняет устойчивость даже при внешнем воздействии, безошибочно оценивая состояние поверхности грунта и выбирая лучший маршрут для дальнейшего своего следования. Поддерживает AlphaDog и сети последнего поколения 5G, переходя в автономный режим при ее подключении.

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Стоимость идеального спутника для людей с проблемами зрения не превысит 2,4 тыс. долларов США против 74,5 тыс., которые требуют разработчики Boston Dynamics за своего робота Spot. К слову, продажи уже стартовали, и только за первый месяц компании удалось реализовать около 1,8 тыс. относительно бюджетных робопсов, которых чаще всего приобретают различные экспериментаторы и семьи с маленькими детьми.