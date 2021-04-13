Китайская компания Welian выпустила копию робота-пса Spot от Boston Dynamics
Сегодня роботизированные питомцы – это не футуристический концепт, а самая настоящая реальность. Во всяком случае для разработчиков из Boston Dynamics так это точно. Однако их детище, роботизированный пес Spot – удовольствие недешевое, поэтому новость о том, что китайская команда Welian создала его бюджетный аналог AlphaDog, обрадовала многих.
реклама
Помимо внешнего сходства, данная модель получила и внутреннее оснащение в виде датчиков, поддерживающих ИИ-технологии, которые позволяют роботу выполнять задачи различного характера и степени сложности. Кроме того, китайские разработчики собираются наделить своего робопса функцией громкого лая и способностью выполнять всевозможные голосовые команды.
Уже сейчас необычный питомец способен развивать скорость до 15 км/ч, и таким образом, имеет полное право претендовать на абсолютное лидерство по этому показателю во всем мире. При этом робот-пес сохраняет устойчивость даже при внешнем воздействии, безошибочно оценивая состояние поверхности грунта и выбирая лучший маршрут для дальнейшего своего следования. Поддерживает AlphaDog и сети последнего поколения 5G, переходя в автономный режим при ее подключении.
реклама
Стоимость идеального спутника для людей с проблемами зрения не превысит 2,4 тыс. долларов США против 74,5 тыс., которые требуют разработчики Boston Dynamics за своего робота Spot. К слову, продажи уже стартовали, и только за первый месяц компании удалось реализовать около 1,8 тыс. относительно бюджетных робопсов, которых чаще всего приобретают различные экспериментаторы и семьи с маленькими детьми.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила