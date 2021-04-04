Набор состоит из 24 головок-отвёрток. Они намагниченные, имеют разные размеры и типы наконечников. Все насадки разложены по соответствующим секциям в комплектном футляре. С этим набором отвёрток вы сможете работать профессионально и ремонтировать такие электронные устройства, как мобильные телефоны, планшеты, камеры, дроны и т. д.

Цена: US $11.15 / 850.48 руб.

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Велосипедный ПК WEST BIKING оборудован множеством таких функций, как спидометр, одометр, пройденное расстояние, максимальная и средняя скорости, прошедшее время, температура, израсходованные калории и т.д. Он сделан из материалов хорошего качества, оснащён ЖК-экраном с подсветкой, водонепроницаемый и пылезащищённый, очень легко крепится на руль велосипеда.

Цена: от US $9.99 / 762.00 руб.

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Этот мультитул от производителя Ganzo оснащён просто немыслимым количеством инструментов: плоскогубцы, свёрла, ножницы, пилочки, сменные биты, перочинные ножички и открывашки – такой себе «универсальный солдат», вес которого не превышает 275 граммов при не менее скромных габаритах 10.5 х 5.2 см. Кроме того, мультитул выполнен из качественного стального сплава и способен выполнять не менее 26 различных задач.

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Цена: US $34.39 / 2623.15 руб.

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Цифровой измерительный прибор MUSTOOL MT8208 имеет множество преимуществ, среди которых крепкий пластиковый корпус, максимально эргономичное управление на кнопках, высокая точность снимаемых показаний и пропускная способность в 1 мГц. Предусмотрел производитель и информативный цветной экран с 2,4-дюймовой диагональю для отображения получаемых сигналов в графическом виде с цифровой идентификацией амплитудных и частотных колебаний, как у полноценного осциллографа.

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Цена: US $59.95 / 4572.78 руб.

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Беспроводные наушники Anker – отличная альтернатива дорогим вкладышам AirPods. Гарнитура оснащена сразу 4-я микрофонами, системой шумоподавления CVC 8.0, 5-й версией Bluetooth, ёмким аккумулятором, обеспечивающим 7-часовую работу в автономном режиме и надёжной защитой от влаги IPX7. Также в комплекте к TWS-наушникам прилагается компактный кейс, предназначенный для хранения и подзарядки.

Цена: US $49.39 / 3767.30 руб.

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Многие народные любители сознательно отказываются от работ, для выполнения которых необходим сварочный аппарат, поскольку далеко не все могут похвастаться наличием такового. Теперь же можно смело браться за дело, используя это мини-устройство, работающее на постоянном токе, которое буквально за считанные минуты сможет выполнить шов толщиной от 1 до 2,5 мм. Главное, не забыть задать этот параметр до сварки.

Цена: US $85.11 / 6491.89 руб.

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Уникальность этого рюкзака состоит в многофункционального узора, который может переливаться разными цветами, имея в основе специальные встроенные маячки. Среди прочих особенностей – водонепроницаемость, возможность управлять узором с синхронизированного смартфона через мобильное приложение, а также 17 классических мини-игр прямо на рюкзаке.

Цена: US $159.20 / 12143.22 руб.

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