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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электроотвёртка, цифровой мультиметр и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Электрическая отвёртка

С этим универсальным устройством любая работа будет сделана легко и быстро. Функционирующая на 3,6-вольтной батарее, электроотвёртка оснащена двойным курком, запускающим вращение сверла в любом направлении, удобным 6,35-миллиметровым патроном и целым набором сменных бит, отлитых из высококачественного металлического сплава. Есть здесь и фонарик на случай, если придётся работать в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, а также удобная подставка-органайзер под свёрла.

Цена: US $15.61 - 17.39

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Беспроводные наушники

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Наушники Air 2 SE имеют дизайн в стиле «Airpods», высокое качество звука с чётко определёнными высокими частотами и глубокими басами, Bluetooth 5.0, два микрофона, сенсорное управление и функцию шумоподавления во время звонков. Кроме того, устройства получили поддержку кодека AAC, порт USB Type C для зарядки и автономность до 5 часов. Всего автономность составляет около 20 часов, если принять во внимание дополнительный чехол для зарядки. Все для обеспечения.

Цена: от US $16.22

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Смарт-часы

В этих часах трудно узнать «умное» устройство, поскольку внешне они ничем не отличаются от обычных. Тем не менее, их функционал говорит об обратном, включая комбинированную систему навигации GPS+ГЛОНАСС, сканер для биометрических пользовательских данных, Bluetooth, встроенное хранилище на 512 МБ и достаточно ёмкий аккумулятор на 300 мАч. Входит в комплект и силикатный ремешок, который не только эффектно обыгрывает аксессуар, но и не натирает запястье.

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Цена: US $99.99

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Профессиональный мультиметр

Мультиметр получил несколько продвинутых функций, среди которых возможность работы в режиме Offline-Record и встроенный Bluetooth-модуль, благодаря чему прибор позволяет фиксировать в памяти снятые ранее данные, а также обеспечивает одновременный контроль сразу нескольких приборов на определенной дистанции. Поддерживается и CSV-формат для передачи и дальнейшей обработки данных.

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Цена: US $52.70

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Розетка с USB

Розетка нового поколения оснащённая полноценными USB-портами стала одним из лучших решений для активных пользователей. Ещё одним плюсом является простота установки такой электроточки, а также стильное оформление – можно подобрать под любой интерьер. 

Цена: US $4.99 - 5.29

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Складной нож

Удобнейший нож швейцарского стандарта станет незаменимым подспорьем во время активного отдыха, он имеет сразу несколько откидных насадок из высококачественной нержавеющей стали. Конструкция ножа предусматривает даже ножницы, пилочку, открывалку и штопор, легко разбираясь для замены и ремонта в случае возникновения такой необходимости.

Цена: US $15.30

Доставка: US $1.16

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Большой коврик для мышки

Качественный очень большой коврик от Xiaomi приятный на ощупь, из натуральной текстуры, адаптируется к различным перепадам температуры и влажности. Также коврик устойчив к истиранию, грязи, воде и очень легко чистится влажной тканью, благодаря чему мышь скользит по нему очень плавно и точно. 

Цена: US $16.14

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