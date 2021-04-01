Apple заплатит в Южной Корее штраф на сумму 265 000 долларов
Совсем недавно в Южной Корее разразился громкий скандал, участниками которого стали представительство компании Apple и местный антимонопольный комитет.
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К слову, конфликт удалось урегулировать, но штрафные санкции с Apple никто не снял, о чём поспешили сообщить корреспонденты авторитетного информационного ресурса The Korea Herald.
А это означает, что представителям Купертино придётся заплатить 265 тыс. долларов США за то, что они якобы всячески противились полноценной проверке собственной деятельности на территории южнокорейского государства в 2016 году.
Согласно заверениям представителей комиссии по справедливой торговле, сотрудники компании блокировали интернет-доступ и не обеспечили необходимой документацией, причём физически, с намёком на оказанное менеджментом сопротивление.
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Такое поведение работников филиала компании стало поводом для передачи дела в местную прокуратуру с целью расследования прецедента в полном соответствии букве закона.
В свою очередь представители Apple всячески отрицают факт препятствия проверке, утверждая, что в любой момент готовы предоставить всю необходимую информацию о деятельности компании корейским властям.
Также стоит напомнить, что изначально претензия к американскому производителю была обусловлена тем, что он перекладывал расходы за рекламный контент и обслуживание по гарантии на местных мобильных операторов. В итоге всё закончилось тем, что в Apple согласились компенсировать издержки, но без признания собственной вины.
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