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Итальянский антимонопольный комитет сообщил сегодня о том, что оштрафовал Apple на 10 миллионов евро. Причина таких санкций сводится к тому, что производитель проводит «агрессивную и вводящую в заблуждение» рекламную компанию своих смартфонов iPhone.

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Речь идёт о нескольких моделях, которые позиционируются Apple, как водонепроницаемые, при этом, не акцентируя внимания на том, что защита от воды может быть эффективной только при определенных обстоятельствах. Кроме того, сервисная служба Apple отказывала клиентам в гарантийном ремонте при попадании воды и других жидкостей в смартфоны. Вероятно, такую водозащиту смартфонов iPhone корректно было бы называть защитой от влаги, а не от воды.

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Стоит напомнить, что это далеко не первый скандал такого плана на счёту известного американского производителя. Ранее на Купертино посыпались многочисленные жалобы, судебные иски и штрафы за то, что сразу после обновления в нескольких моделях айфонов (6/6S/7/SE) было обнаружено серьёзное замедление работы.

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И хотя компания поспешила признать факт существования проблемы, это мало чем помогло, и она до сих пор продолжает расплачиваться за искусственное замедление работы устройств из-за обновлённого ПО. Суммы, надо сказать, астрономические – так, уже заплатив по предыдущим исковым счетам около 500 млн. долларов, Apple готовится закрыть ещё один штраф на сумму 113 млн. долларов.