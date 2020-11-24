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Не успели в Европе начаться продажи нового поколения PlayStation, как стало известно, что все консоли уже распроданы, однако не все они достались простым покупателям, так как предприимчивые британские перекупщики оказались активнее.

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Сомневаться в достоверности этой информации не приходится, ведь её успели подтвердить сразу два авторитетных источника – издание Business Insider и сама компания Sony Interactive Entertainment в лице исполнительного директора Джима Райана. Кроме того, был озвучен даже размер перекупленной партии, который составил 3500 единиц PlayStation 5.

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Также известно, что выкупленные приставки будут продаваться по цене, сильно отличающейся от исходной, в пользу чего говорят одиночные объявления о продаже новой консоли на торговой площадке eBay. Ценник доходит до 1,5 тысячи долларов, а всё потому, что спрос сильно превышает предложение. И не последнюю роль в этом вопросе сыграл злосчастный коронавирус, из-за пандемии которого объём поставок оказался непривычно скромным.

Реселлеры отслеживают популярные модели с высоким спросом и выкупают их для дальнейших спекуляций. Всё законно – не подкопаешься, да и не хотите – не берите, ведь никто вас не заставляет платить баснословные деньги за очередную игровую консоль, как уже было с последними видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.