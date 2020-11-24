Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
Не успели в Европе начаться продажи нового поколения PlayStation, как стало известно, что все консоли уже распроданы, однако не все они достались простым покупателям, так как предприимчивые британские перекупщики оказались активнее.
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Сомневаться в достоверности этой информации не приходится, ведь её успели подтвердить сразу два авторитетных источника – издание Business Insider и сама компания Sony Interactive Entertainment в лице исполнительного директора Джима Райана. Кроме того, был озвучен даже размер перекупленной партии, который составил 3500 единиц PlayStation 5.
Также известно, что выкупленные приставки будут продаваться по цене, сильно отличающейся от исходной, в пользу чего говорят одиночные объявления о продаже новой консоли на торговой площадке eBay. Ценник доходит до 1,5 тысячи долларов, а всё потому, что спрос сильно превышает предложение. И не последнюю роль в этом вопросе сыграл злосчастный коронавирус, из-за пандемии которого объём поставок оказался непривычно скромным.
Реселлеры отслеживают популярные модели с высоким спросом и выкупают их для дальнейших спекуляций. Всё законно – не подкопаешься, да и не хотите – не берите, ведь никто вас не заставляет платить баснословные деньги за очередную игровую консоль, как уже было с последними видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.
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