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Сегодня в сети появилась информация о новом настольном ПК компании Huawei, который выйдет под названием MateStation B515. Согласно ей, аппаратной основой компьютера станет процессор AMD, а вовсе не ARM-устройство Kunpeng 920 (D920S10), построенное по 7-нанометровому технологическому процессу, как прогнозировалось изначально.

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На этот раз сомневаться в точности анонса не приходится, так как эти данные были опубликованы не инсайдерами, а на официальном сайте китайского производителя. Известно даже, о каком именно CPU AMD идёт речь – потенциальным покупателям будут доступны две модификации на выбор – Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 4700G, дополненные фирменной дискретной графикой Radeon.

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Оперативная память стандарта DDR4 также будет представлена в нескольких объёмах памяти, варьируясь в диапазоне от 8 до 16 ГБ. Что касается встроенной памяти, то это будет конфигурация SSD-накопителя формата M.2 объёмом 256/512 ГБ и терабайтного жёсткого диска. Найдётся место и для модулей беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, а также порта USB.

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Работать устройство будет на предустановленной платформе Windows 10 Home с фирменным софтом вроде Huawei Share, и в комплекте с 23,8-дюймовым IPS-монитором с поддержкой FHD, проводной мышью и клавиатурой со сканером отпечатков пальцев для пользовательской идентификации.