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Недорогие и полезные товары с AliExpress: ступенчатые свёрла, отвёртки, трансформаторы и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Набор ступенчатых кобальтовых свёрл

Идеальные свёрла из быстрорежущей стали для работы по листовому металлу имеют режущую кромку, которая буквально ввинчивается в железо, благодаря правильной геометрической форме со спиральной канавкой, оставляя отверстия толщиной до 5 мм. Из других плюсов – отсутствие деформации во время нарезки, а также широкая совместимость с различными материалами, начиная с алюминия и цветмета и заканчивая нержавейкой. 

Цена: US $11.43

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Набор отвёрток

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Отвёртки Xiaomi IMEZING FZ 42 в 1 примечательны не столько большим количеством сменных бит, сколько суперудобными рукоятками, не выскальзывающими из рук и не проворачивающимися в них. Кроме того, инструменты довольно увесистые, что только упрощает работу с ними. А вот отсутствие изоляции является однозначным недостатком, но если не работать с электропроводкой, то на это можно закрыть глаза. 

Цена: US $37.05

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Робот-мойщик

Отличный мойщик, который можно использовать не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности, включая окна. Нужно просто прикрепить устройство и можно управлять им с помощью комплектного пульта. Во всяком случае, потенциал в 800 Вт не даст ему упасть вниз, а 10 различных щёток позволят подобрать оптимальную насадку для обработки разных покрытий. 

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Многофункциональный инструмент

Это настоящий мультитул от компании WORKPRO, который пригодится не только в быту, но и в походе во время активного отдыха. Здесь есть всё – молоток, пилка, отвёртка, нож и даже маленький топорик, укомплектованные удобным чехлом на липучке. В общей сложности 12 предметов, с помощью которых можно решать различные задачи. Кроме того, инструмент на редкость компактный, так как его высота составляет всего лишь 17 см.

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Цена: US $10.79

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Трансформаторы

Алюминиевые трансформаторы для светодиодной ленты на 12/24 В имеют мощность от 10 до 120 Вт и подходят также для подвесных светильников, причём как внутренних, так и внешних, для чего производитель предусмотрел надёжную защиту от влаги и короткого замыкания. Подключение осуществляется через 2-жильный провод к стандартному напряжению 220 В.

Цена: US $4.20 - 29.75

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Тонометр

С помощью этого компактного устройства нового поколения, которое легко фиксируется на запястье, в любую минуту можно узнать не только артериальное давление, но и некоторые другие показатели, включая частоту сердечных сокращений. При этом результаты можно не только увидеть на ЖК-экране, но и услышать – их объявляет приятный женский голос на английском языке. 

Цена: US $13.00

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Мощный компрессор с ремонтным набором

Этот укомплектованный отвёртками и плоскогубцами незаменимый помощник для каждого автомобилиста позволяет быстро восполнять нужный уровень давления в шинах от 0 до 2,5 бара. Лёгкий, тихий, компактный (диаметр цилиндра – 30 мм), мощный (объём прокачиваемого воздуха достигает 70 л за минуту) и производительный (уровень давления на максималках – 150PSI) компрессор безмасляного типа справится с поставленной задачей за 3 минуты.

Цена: US $74.90

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Аккумуляторная батарейка

Уникальность этой AA-батарейки заключается в том, что её можно подзаряжать, что называется, не отходя от кассы. Специально для этих целей имеется USB-интерфейс с защитным колпачком и светодиодный индикатор. При этом ёмкость источника питания составляет 1450 мАч, тогда как уровень оптимального для его заряда напряжения не превышает 12 В.

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Цена: US $6.63 / набор (2 шт.)

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DOaG
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Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
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