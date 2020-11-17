Недорогие и полезные товары с AliExpress: ступенчатые свёрла, отвёртки, трансформаторы и другие
Набор ступенчатых кобальтовых свёрл
Идеальные свёрла из быстрорежущей стали для работы по листовому металлу имеют режущую кромку, которая буквально ввинчивается в железо, благодаря правильной геометрической форме со спиральной канавкой, оставляя отверстия толщиной до 5 мм. Из других плюсов – отсутствие деформации во время нарезки, а также широкая совместимость с различными материалами, начиная с алюминия и цветмета и заканчивая нержавейкой.
Цена: US $11.43
Набор отвёрток
реклама
Отвёртки Xiaomi IMEZING FZ 42 в 1 примечательны не столько большим количеством сменных бит, сколько суперудобными рукоятками, не выскальзывающими из рук и не проворачивающимися в них. Кроме того, инструменты довольно увесистые, что только упрощает работу с ними. А вот отсутствие изоляции является однозначным недостатком, но если не работать с электропроводкой, то на это можно закрыть глаза.
Цена: US $37.05
Робот-мойщик
Отличный мойщик, который можно использовать не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности, включая окна. Нужно просто прикрепить устройство и можно управлять им с помощью комплектного пульта. Во всяком случае, потенциал в 800 Вт не даст ему упасть вниз, а 10 различных щёток позволят подобрать оптимальную насадку для обработки разных покрытий.
Цена: US $93.84
Многофункциональный инструмент
Это настоящий мультитул от компании WORKPRO, который пригодится не только в быту, но и в походе во время активного отдыха. Здесь есть всё – молоток, пилка, отвёртка, нож и даже маленький топорик, укомплектованные удобным чехлом на липучке. В общей сложности 12 предметов, с помощью которых можно решать различные задачи. Кроме того, инструмент на редкость компактный, так как его высота составляет всего лишь 17 см.
реклама
Цена: US $10.79
Трансформаторы
Алюминиевые трансформаторы для светодиодной ленты на 12/24 В имеют мощность от 10 до 120 Вт и подходят также для подвесных светильников, причём как внутренних, так и внешних, для чего производитель предусмотрел надёжную защиту от влаги и короткого замыкания. Подключение осуществляется через 2-жильный провод к стандартному напряжению 220 В.
Цена: US $4.20 - 29.75
Тонометр
С помощью этого компактного устройства нового поколения, которое легко фиксируется на запястье, в любую минуту можно узнать не только артериальное давление, но и некоторые другие показатели, включая частоту сердечных сокращений. При этом результаты можно не только увидеть на ЖК-экране, но и услышать – их объявляет приятный женский голос на английском языке.
Цена: US $13.00
Мощный компрессор с ремонтным набором
Этот укомплектованный отвёртками и плоскогубцами незаменимый помощник для каждого автомобилиста позволяет быстро восполнять нужный уровень давления в шинах от 0 до 2,5 бара. Лёгкий, тихий, компактный (диаметр цилиндра – 30 мм), мощный (объём прокачиваемого воздуха достигает 70 л за минуту) и производительный (уровень давления на максималках – 150PSI) компрессор безмасляного типа справится с поставленной задачей за 3 минуты.
Цена: US $74.90
Аккумуляторная батарейка
Уникальность этой AA-батарейки заключается в том, что её можно подзаряжать, что называется, не отходя от кассы. Специально для этих целей имеется USB-интерфейс с защитным колпачком и светодиодный индикатор. При этом ёмкость источника питания составляет 1450 мАч, тогда как уровень оптимального для его заряда напряжения не превышает 12 В.
реклама
Цена: US $6.63 / набор (2 шт.)
Топ-товары на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила