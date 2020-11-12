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STMicroelectronics и Quanta Computer разрабатывают очки дополненной реальности нового поколения

Альянс LaSAR, в состав которого вошла тайваньская компания Quanta Computer, а также несколько европейских компаний во главе с STMicroelectronics, создадут очки дополненной реальности нового поколения, которые внешне ничем не будут отличаться от обычных очков.
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Альянс LaSAR, в состав которого вошла тайваньская компания Quanta Computer, а также несколько европейских компаний во главе с STMicroelectronics, планирует создать очки дополненной реальности нового поколения, которые внешне ничем не будут отличаться от обычных очков, предназначенных для улучшения зрительной функции.

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Выбор на компанию Quanta Computer пал отнюдь не случайно, ведь она имеет колоссальный опыт в создании аналогичных устройств, располагая для этого всеми необходимыми производственными мощностями, что позволит поставить выпуск новых очков на поток. Чего только стоит совместный проект компании с Google, результатом которого стала AR-линейка выпущенная для IT-гиганта.

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И если до этого казалось, что создать гарнитуру дополненной реальности, которая была бы такой же лёгкой и удобной в носке, как обычные очки, нереально, то сегодня эта мысль уже не создаёт впечатление чего-то из ряда фантастики. При этом кое-какие подробности о технологиях, которые будут использоваться для создания таких очков, стали известны уже сейчас.

Прототип очков дополненной реальности

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Согласно им, в основе этой разработки будет задействована платформа STMicroelectronics, построенная на базе MEMS, под которой подразумеваются микроэлектромеханические матрицы. Именно последние осуществляют управление лазерными лучами RGB, создавая нужную проекцию на внутренней стенке линз. 

Сами блоки управления и проекции обещают оставаться суперкомпактными, не превышая в своем объеме 1 см3. И это самое сложное. Ну а дальше дело за малым – придумать эффектный дизайн очков и наладить их массовое производство.

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Теги

quanta computer ar-очки stmicroelectronics очки дополненной реальности
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