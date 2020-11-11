Известно, что китайский гигант Xiaomi готовит к выпуску два новых флагмана Mi 11 и Mi 11 Pro, о которых было известно не так уж много, пока в сети не опубликовали «живые» фотографии аппаратов.

Согласно этим снимкам, обе модели будут оснащены большими безрамочными дисплеями с миниатюрными вырезами для одиночных селфи-модулей с прогнозируемым разрешением 32 Мп. Кроме того, под экраном может найти свое расположение сенсорный дактилоскопический сканер, ведь у современного флагмана иначе и быть не может. При этом визуальное отличие смартфонов сводится не только к их размерам, но и к конфигурации дисплея, ведь у старшей модели он будет загибаться по бокам, в значительной мере расширяя полезную площадь.

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Аппаратная основа моделей будет одинаковой, и по предварительным данным, ей окажется топовый процессор Snapdragon 875, который американский бренд Qualcomm собирается анонсировать в первых числах декабря. А это означает, что на борту новинок будет стоять мощный 8-ядерный чипсет с частотой 1,8-2,84 ГГц, фирменным графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60, поддерживающим сети последнего поколения 5G.

Ещё одним важным преимуществом смартфонов станет основная многомодульная камера, получившая главный и широкоугольный сенсоры на 108 и 48 Мп.

Все остальные характеристики станут известны в следующем году, а точнее, в первом квартале, на который и запланирована официальная презентация линейки с предустановленной 11-й версией Android OS.