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Южнокорейский производитель LG представил в Индии сразу три модели смартфонов W11, W31 и W31 Plus, общей особенностью которых стал дисплей FullVision с 6,52-дюймовой диагональю, поддержкой HD+ и матричным разрешением 1600 х 720 пикселей.

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Кроме того, весь модельный ряд получил фронтальную камеру на 8 Мп, разместившуюся в миниатюрном вырезе на экране и одинаковую аппаратную основу в виде 8-ядерного процессора Helio P22 (MT6762) с частотой 2 ГГц, графического ускорителя IMG PowerVR GE8320 и сетевого модема LTE с двойным слотом для SIM-карт.

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Также возможно расширение памяти за счёт слота microSD и использование проводной гарнитуры, специально под которую во всех новинках предусмотрены 3,5-миллиметровые аудио-разъёмы. Автономную работу смартфонов обеспечивают ёмкие аккумуляторные батареи на 4000 мА·ч, а безопасную пользовательскую идентификацию - сканер отпечатка пальца.

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По сути все отличия представителей новой линейки сводятся к характеристикам камер и объёму памяти. Например, младшая версия получила 3-гигабайтную оперативку и 32 ГБ встроенного хранилища с двойной основной камерой на 13 и 2 Мп. В то же время у двух старших моделей объём ОЗУ и ПЗУ составляет 4 и 64/128 ГБ, соответственно, тогда как основная камера оснащена тремя датчиками на 13, 5 и 2 Мп.

Продажи новинок стартуют уже в этом месяце, и ожидается, что их стоимость составит около 130, 150 и 160 долларов США.