Xiaomi объявила о запуске новой программной платформы для Интернета вещей
Сегодня в Китае прошла выставка MIDC 2020, в рамках которой гигантом Xiaomi была представлена первая всеобъемлющая платформа Интернета вещей Xiaomi Vela, предназначенная для объединения всей «умной» продукции производителя и, как следствие, для снижения нагрузки из-за фрагментации программного обеспечения.
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Гендиректор новой платформы Фин Диан уже поспешил заявить о том, что в ближайшей перспективе компания собирается начать сотрудничество с лучшими разработчиками для создания оптимального ПО.
Ожидается, что все приложенные усилия позволят максимально оптимизировать работу платформы на фитнес-трекерах, смарт-часах и колонках, а также на любых составляющих системы «Умный дом», для чего разработчиками была использована операционная система с исходным NuttX-кодом.
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Что касается перспектив проекта, то они очевидны, в пользу чего говорит статистика. Так, только сегодня общее количество устройств производителя превысило 270 миллионов. Масштабы поражают даже по современным меркам, поэтому в успехе новой платформы сомневаться уж точно не приходится.
Кроме того, стоит учитывать, какие силы задействованы в этом проекте – более 3,8 тыс. компаний-партнеров, притом, что старт внедрения IoT-платформы уже положен.
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