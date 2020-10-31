Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известный гонконгский бренд MINISFORUM собирается презентовать мини-компьютер под названием EliteMini BOX X400, главной особенностью которого является мощная аппаратная основа AMD Ryzen на 8 ядер.

реклама

Решение довольно нестандартное, особенно если учесть, что топовая сборка этого мини-ПК, габариты которого не превысили 15,5 х 15,2 х 6,1 см, базируется на восьмиядерном CPU Ryzen 7 Pro 4750G с тактовой частотой от 3,6 до 4,4 ГГц и способностью обрабатывать до шестнадцати потоков инструкций одновременно. За графику отвечает интегрированный в компьютер ускоритель Radeon.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Особого внимания заслуживает и интерфейс устройства, получивший коннекторы для твердотельных накопителей M.2, двойной слот для оперативки DDR4-3200, разъём под SATA 2,5-дюймового типоразмера, беспроводной модуль Wi-Fi, контроллер Gigabit Ethernet на 2 порта, выходы DP 1.4 и HDMI 2.0, слот для карты памяти microSD, четыре USB-порта Type-A и стандартные аудиоразъёмы.

реклама

Единственный момент, который требует разъяснения, это цена вопроса, но в настоящий момент производитель не спешит озвучивать эту информацию, сохраняя интригу вплоть до официальной презентации. Последняя, к слову, должна состояться уже в ноябре, совпав со стартом продаж портативного неттопа.