Новый мини-ПК EliteMini BOX X400 компании MINISFORUM получил процессор AMD Ryzen 7 PRO 4750G
Известный гонконгский бренд MINISFORUM собирается презентовать мини-компьютер под названием EliteMini BOX X400, главной особенностью которого является мощная аппаратная основа AMD Ryzen на 8 ядер.
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Решение довольно нестандартное, особенно если учесть, что топовая сборка этого мини-ПК, габариты которого не превысили 15,5 х 15,2 х 6,1 см, базируется на восьмиядерном CPU Ryzen 7 Pro 4750G с тактовой частотой от 3,6 до 4,4 ГГц и способностью обрабатывать до шестнадцати потоков инструкций одновременно. За графику отвечает интегрированный в компьютер ускоритель Radeon.
Особого внимания заслуживает и интерфейс устройства, получивший коннекторы для твердотельных накопителей M.2, двойной слот для оперативки DDR4-3200, разъём под SATA 2,5-дюймового типоразмера, беспроводной модуль Wi-Fi, контроллер Gigabit Ethernet на 2 порта, выходы DP 1.4 и HDMI 2.0, слот для карты памяти microSD, четыре USB-порта Type-A и стандартные аудиоразъёмы.
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Единственный момент, который требует разъяснения, это цена вопроса, но в настоящий момент производитель не спешит озвучивать эту информацию, сохраняя интригу вплоть до официальной презентации. Последняя, к слову, должна состояться уже в ноябре, совпав со стартом продаж портативного неттопа.
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