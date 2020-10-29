Недорогие и полезные товары с AliExpress: конвертер, генератор, саундбар и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Саундбар
Стильный беспроводный саундбар с крутой подсветкой и широким динамическим диапазоном от 80 до 20 тысяч Гц подойдет под любой интерьер. Общая мощность трех каналов устройства соответствует 25 Вт, тогда как емкость его батареи составила 3600 мАч – вполне годные характеристики за такую цену.
реклама
Цена: US $34.79 - 43.92
Конвертер
Скромный на вид аксессуар HAGIBIS открывает для пользователей массу возможностей, позволяя осуществлять подключение мониторов через USB-порт 3-го поколения. При этом максимально выводимое разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей, вне зависимости от того, с какой ОС доводится работать (устройство поддерживает практически все популярные платформы).
Цена: US $12.19 - 15.55
Генератор
Модель КРАТОН GG-950M работает на бензине, имеет две розетки заземления и постоянного тока с номиналом 220 В / 16 А и 12 В / 8,3 А, соответственно. Расход топлива составляет 0,7 л/ч, тогда как максимальная вместимость бака не превышает 4 литров. В итоге мощностной потенциал генератора доходит до 650 Ватт, что является вполне приличным показателем для автономного агрегата с габаритами 37,5 х 31,5 х 33 см.
Цена: US $87.40
Флешка
реклама
Нет, это не банковская кредитка, а оригинальный флеш-накопитель, получивший столь оригинальное оформление. Отличное решение, которое позволяет носить флешку вместе с другими картами в кошельке, всегда имея под рукой хранилище, объемом от 4 до 128 ГБ.
Цена: US $2.77 - 14.27
Проектор
Стильный, компактный, качественный – проектор WZATCO D1 DLP 3D заслуживает множество лестных эпитетов. Не подкачали и его функциональные возможности, среди которых воспроизведение в 3D-формате, предустановленная Android OS, поддержка полноэкранного режима FHD, мощные динамики с суммарным потенциалом в 10 Вт и неплохие объемы памяти на 2 и 32 ГБ для ОЗУ и ПЗУ. Есть здесь и Wi-Fi с Bluetooth, поэтому процесс просмотра не будет омрачен вечно путающимися проводами.
Цена: US $284.24 - 323.84
Главная распродажа года на AliExpress!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила