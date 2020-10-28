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На краудфандинге очередная оригинальная новинка F(x)tec Pro1-X – смартфон, с выдвигающимся экраном, под которым прячется кнопочная QWERTY-клавиатура с яркой подсветкой.

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Аппарат будет функционировать на Linux OS, адаптированном под Android, получил необычный выдвижной механизм с подъемом для верхней крышки, оснащенной большим AMOLED-экраном. Диагональ последнего, к слову, составит 5,99 дюйма при матричном разрешении в 2160х1080 пикселей. Кроме того, дисплей будет защищен от механических воздействий, он перекрыт закаленным стеклом GorillaGlass 3-го поколения от Corning.

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Дальше – больше, аппаратной основой новинки стал один из топовых процессоров Snapdragon835 от ведущего американского производителя Qualcomm. Кроме того, разработчиком предусмотрено две конфигурации памяти на 6 и 8 Гб для ОЗУ и 128 и 256 Гб для ПЗУ с возможностью расширения за счет слота microSD.

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Камеры средние: фронтальный модуль на 8 Мп и двойной основной с головным датчиком Sony IMX363 на 12 и 8 Мп. А вот интерфейс выше всяких похвал, на борту слайдера все самое лучшее, начиная с беспроводных модулей Bluetooth и Wi-Fi последнего поколения и заканчивая модулем бесконтактной оплаты NFC и USB-портом стандарта Type-C.

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Для пользовательской идентификации смартфон был укомплектован дактилоскопическим сканером. Габариты новинки составили 15,4 х 7,36 х 1,398 см – немало, но нестандартный форм-фактор обязывает. Цена вопроса по предзаказу – 650 USD.